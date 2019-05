Dermapen 4 - soluția perfecta pentru rezolvarea problemelor inestetice ale pielii

Foarte mulți dintre noi se confruntă cu probleme ale pielii precum: cicatrici, vergeturi, acnee, rozacee, caderea parului, riduri, hiperpigmentari, laxitate, depozite adipoase, sau celulita. Ei bine, cel mai avansat dispozitiv de microneedling la nivel mondial se gaseste acum si in tara noastra.Tratamentele cu Dermapen 4 constau in injectarea superficiala, la nivelul pielii, de substante active: farmacologice, aminoacizi, enzime, vitamine, minerale sau extracte din plante. Spre deosebire de o seringa traditionala, cu care se efectueaza procedura clasica de mezoterapie, Dermapen4 utilizează un sistem de 16 ace de 33 gauge, din otel medical inoxidabil, gamma sterilizate care oscileaza pana la 120 vibratii/secunda si care creaza 1920 de canale in piele pe secunda! Pana si cei mai experimentati medici, care folosesc mezoterapia, nu pot face mai mult de 2 sau 3 injectari intr-o secunda!Ce se intampla cand se foloseste Dermapen4? Se produc 2 efecte: o injurie superficiala, rapid reversibila care declanseaza la nivelul pielii un raspuns de vindecare cu stimularea sintezei de colagen si elastina, iar al doilea efect este crearea, prin intepare, de multiple canale permeabile pentru substantele active aplicate pe piele in timpul procedurii.Daca in cazul folosirii seringilor pentru mezoterapie nu putem controla profunzimea injectarii decat aproximativ, cand vorbim de Dermapen 4, adancimea acelor poate fi setata cu o precizie foarte buna in gradatii de 0,1 mm pana la maxim 3 mm, in cazul cicatricilor adanci.Tratamentul poate fi folosit pe fata (inclusiv pleoape), gat, decolteu, maini si alte zone ale corpului.Sunt necesare de obicei intre 4-6 sedinte efectuate la un interval de 2-4 saptamani si sedinte de intretinere a caror frecventa este stabilita de catre medical dermatolog.