DJ Wanda va fi machiată la nuntă de make-up artistul lui Beyonce

DJ Wanda va avea azi o nuntă cu totul specială, unul din cele mai extravagante evenimente de acest tip din showbiz-ul românesc. Nonconformista vedetă se căsătorește azi cu Karl Katavich, omul de afaceri australian alături de care trăiește o superbă poveste de dragoste, de mai bine de un an. Cununia are loc în Londra la un hotel exclusivist, iar evenimentul cu tematica Rock’n’Royal constă în două tipuri de petreceri: o receptie eleganta, in stil Royal, la un hotel exclusivit din Londra, si o petrecere, in stil Rock, intr-un pub celebru din cartierul exclusivit londonez in care mirii locuiesc. Renumita pentru stilul sau nonconformist cu care ne-a obisnuit de-a lungul carierei, dar si cu stilul sau vestimentar mereu cool si surprinzator, Wanda va avea o tinuta cu totul inedita la nunta de la inceputul lunii august.Machiajul miresei va fi realizat de unul din cei mai bine cotați make-up artiști la nivel internațional. Este vorba de Helen Anderson, cea care a avut grijă ca mari vedete să aibă look-uri impecabile în videoclipuri, ședințe foto sau la marile ceremonii Red Carpet.Helen Anderson a realizat machiajul pentru vedete precum Beyonce, Catherine Zeta-Jones, Christina Aguilera, Donatella Versace, Johnny Depp, Linda Evangelista sau Pharell Williams, precum și pentru marile show-uri de modă internaționale.Vestimentația va fi la fel de specială. La petrecerea cu tematica Royal, vedeta va avea o palarie alba care a fost purtata inclusiv de Gwen Stefani, iar la petrecerea in stil Rock, vedeta va purta o palarie cu totul speciala, stil Top Hat, ce a fost purtata inclusiv de celebra Madonna intr-un recent pictorial pentru revista Vogue, dar si in mai multe aparitii televizate.Accesoriile sunt create de Victoria Grant, un designer britanic extrem de apreciat, considerat etalon in industria de moda internationala. Creatiile sale au fost purtate si de Beyonce, Rihanna, Kylie Minogue, Lady Gaga, Naomi Campbell, Kate Moss, Rita Ora, Katy Perry, Dita Von Teese, precum si de membrii ai aristocratiei britanice la evenimente importante precum Royal Ascot.