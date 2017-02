Carla's Dreams lanseaza un nou single insotit de videoclip

Carla’s Dreams revine cu primul single “Antiexemplu”, piesa care da numele albumului pe care il va lansa pe 13 mai, printr-un show la Arenele Romane. Piesa a fost compusa de Carla’s Dreams si produsa de Alex Cotoi, alaturi de care au lucrat pentru piesele “Te rog”, “Cum ne noi”, “Sub pielea mea (eroina), “Acele”, “Imperfect”.



Videoclipul piesei “Antiexemplu” a fost filmat in Chisinau, in regia lui Roman Burlacu, DoP George Secrieru din echipa BRFilms, cei care au filmat toate clipurile Carla’s Dreams din ultimii ani. ’Antiexemplu’ este piesa care da numele concertului si albumului pe care il vom lansa pe 13 mai la Arenele Romane, intr-un show live cu invitati surpriza. "In “Antiexemplu”, ne-am permis cateva licente, chiar si titlul este un cuvant care nu exista, dar semnificatia caruia ne pare intuitiv clara. Acest concept il vom dezvolta si in continuare, in diferite viziuni”, au spus Carla’s Dreams.



Carla’s Dreams pregateste un nou show la Arenele Romane pe 13 mai 2017. Atunci se va auzi live noul album “Antiexemplu”, pe care sunt incluse piese deja cunoscute, dar si piese noi care vor fi interpretate in premiera in cadrul unui show Global Records si BestMusic Live Concerts, iar biletele sunt in vanzare pe www.iabilet.ro.



La acest concert, Carla’s Dreams vor avea si invitati surpriza care vor fi anuntati in perioada urmatoare.

Primul show Carla’s Dreams de la Arenele Romane din mai 2016 a fost un eveniment sold out, cu peste 5000 de fani care au venit sa ii asculte live pe artistii lor preferati si invitatii lor: Delia, Loredana Groza, ANTONIA.

Carla’s Dreams sunt artistii in continua ascensiune, care bucura fani din intreaga lume cu muzica, versurile intense, show-urile explozive si sound-ul divers. In 2015 si 2016, single-urile lor s-au transformat in hituri care au stat pe locul 1 al radiourilor si televiziunilor de specialitate saptamani intregi “Cum Ne Noi”, “Te rog”, “Sub pielea mea #eroina”, “Acele”, “Imperfect”.



Carla’s Dreams sunt castigatorii incontestabili ai editiei din 2016 a Media Music Awards, cu 8 premii castigate la cele mai importante categorii; “best group”, “best song”, “best video”. Colaborari cu artisti de top ai Romaniei precum INNA, Delia, Loredana Groza, Antonia, cu peste 300 de milioane de vizualizari pe YouTube, cu piesa “Sub pielea mea” pe locul 11 pe Shazam in lume, muzica celor de la Carla’s Dreams cucereste si alte tari, in afara de Romania si Moldova: Ucraina, Rusia, Kazakhstan, Belarus, China, Emiratele Arabe Unite, Cipru, Grecia, Franta, Croatia, Turcia, Finlanda, Austria. In 2016, solistul de la Carla’s Dreams devine jurat X Factor, primul jurat cu masca din lume.