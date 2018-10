Andreea Balan lanseaza impreuna cu Edward Sanda single-ul si clipul „Pe drum”

Dupa ce a lansat piese precum „Asa de frumos” si „Tango in priviri”, Andreea Balan colaboreaza cu Edward Sanda pentru single-ul si videoclipul „Pe drum”, o poveste cinematografica despre dragoste, suferinta si vindecare. Muzica este compusa de Alex Pelin, iar productia este facuta de Adi Colceru in studiourile EpiQ.“« Pe drum » este despre iubirea care de multe ori se transforma in suferinta si despre puterea de a merge mai departe. Este important felul in care reusim sa ne refacem dupa fiecare despartire si cum ne refacem aripile ca sa putem iubi si zbura din nou”, marturiseste cantareata.“Colaborarea cu Andreea Balan este una inedita si ma bucur mult sa pot canta alaturi de o artista pe ale carei melodii am crescut. Piesa « Pe drum » este diferita de celelalte piese cantate de mine.Sper din suflet sa va placa!”, declara Edward Sanda.Andreea Balan este artista cu cele mai spectaculoase show-uri deoarece imbina cu succes muzica si dansul si ofera publicului o experienta vizuala coregrafica cu un maraton de emotii, pasiune si distractie prezentate in diferite povesti conceptuale. In prezent, Andreea este in turneu national cu FANTEZIA SHOW, un show special cu Super Eroi, majorete, iepurasi sexy, momente latino, toate fiind prezentate live cu trupa sa de instrumentisti.Edward Sanda a debutat cu piesa si clipul „Doar pe a ta”, ce a cucerit topurile de specialitate si a fost no.1 timp de 2 luni.Au urmat piese precum „Haine scumpe”, „Nicio zi fara tine”, care au adunat zeci de milioane de vizualizari pe YouTube.