Adina Halas face dezvaluri!

Adina Halas a decis de curand sa apeleze la implanturi cu silicon. Si nu pentru ca ar fi avut nevoie neaparat, ci mai degraba din considerente estetice. Dupa o perioada buna de timp in care s-a informat, a discutat cu mai multi medici esteticieni, Adina a decis sa face pasul cel mare.

"De-a lungul anilor, in nenumarate randuri, colegii din presa au scris ca bustul meu, afisat in tinutele speciale pentru evenimentele la care particip, a fost ajustat de medicul estetician. M-am simtit magulita de fiecare data si am afirmat ca atunci cand va fi cazul voi dezvalui chiar eu acest lucru. De ce? Raspunsul este simplu: femeile care imi urmaresc activitatea, aparitiile, blogul si emisiunea radio si imi scriu ca ma plac si vor sa stie trucurile mele de frumusete merita sa stie ca, desi natura m-a inzestrat cu gene bune, sunt afectata de trecerea timpului in aceeasi masura ca si ele, cum este si normal, si ar fi nedrept sa le frustrez afirmand cu zambetul pe buze si prefacatorie ca asa m-am nascut, ca nu ma fardez niciodata :), ca gravitatia nu ma afecteaza, samd. In afara de asta, dupa o astfel de operatie, nu intentionez sa ma ascund sub vreo prelata, ci vreau sa ma imbrac la fel ca si pana acum si sa nu ma simt ipocrita cand raspund intrebarilor din partea presei asa:”Cine, eu?? Nooo, niciodata! Asa sunt eu, perfecta!”. povesteste Adina Halas intr-un articol publicat pe blogul sau.

Ideea implanturilor mamare a inceput sa i se para atragatoare in urma cu cativa ani, dupa ce l-a nascut pe Serghei si dupa ce am dat jos toate kilogramele acumulate in timpul sarcinii. A facut sport mult, a tinut dieta, motive care au facut ca volumul bustului sau sa se modifice simtitor.



"Desi m-am simtit mereu bine in pielea mea, am considerat ca pana la proba contrarie avem o singura viata, si, ce sa vezi!, eu o traiesc pe a mea in mare parte in fata camerelor de luat vederi si a aparatelor foto. Am decis, in consecinta, sa aduc o imbunatatire imaginii mele fizice, mai ales ca traim vremurile in care tehnologia a avansat mult si modificarile de ordin estetic nu mai sunt considerate tabu. Am cantarit bine aceasta decizie, m-am informat temeinic si mi-am ales cu mare grija medicul.

Am reinceput sa faca sport in urma cu o saptamana, mai exact cycling, ora ei favorita de cardio. "Desi imi este dor si de antrenamentele cu greutati, mai astept putin pana le reiau. Multi dintre prietenii de pe Instagram m-au intrebat de ce nu mai postez pe Instastory de la CrossFit, deoarece ii obisnuisem cu asta. Acum le-am raspuns si lor. Probabil unii sunt de parere ca nu datorez nimanui atata sinceritate. Eu simt, insa, ca este nevoie de sinceritatea asta din partea mea in fata celor care ma urmaresc. Unii dintre ei ma cunosc de la inceputurile mele in showbiz si sunt 20 de ani de atunci. Mi-au ramas alaturi indiferent ce am decis sa fac in viata pana acum sau mi s-au alaturat pe parcurs si ma sustin in tot ce fac si vreau ca acestia, cei care nu emit judecati fara valoare, sa ma vada in continuare asa cum sunt, deschisa si asumata. Si poate ca asumarea mea ajuta si alte femei care vor sa faca diverse lucruri, fie ele si schimbari fizice, dar nu au curajul necesar pentru ca se raporteaza mai mult la cei din jur decat la propria persoana.", a incheiat Adina Halas.