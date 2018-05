“Vinde către Remix” - Acordă a doua șansă hainelor noi sau aproape noi

În curând vine vara, așadar este timpul să îți reîmprospătezi stilul vestimentar și să faci loc în dressing pentru noi articole de brand, în trend. Dar ce poți face cu hainele noi sau aproape noi pe care nu le mai porți, sau pe care nu le-ai purtat niciodată? Acum ai șansa să le vinzi către Remix Second Hand.Serviciul "Vinde către Remix" a fost lansat anul trecut și a fost foarte bine primit de publicul din România. Pe lângă România, serviciul este disponibil și în Austria, Germania, Polonia și Bulgaria. Ideea acestei campanii este de a oferi o a doua șansă hainelor tale noi. Inițiativa îi vizează pe toți cei care au articole vestimentare și accesorii frumoase în șifonier, dar pe care nu le mai poartă sau pe care nu le-au purtat vreodată dintr-un motiv sau altul, iar oferirea lor drept cadou, donarea sau revânzarea acestora este o sarcină dificilă și consumatoare de timp. În plus, prin acest serviciu poți obține un buget suplimentar pentru hainele care doar stau așezate în raft sau pe umeraș, fără a fi folosite.Mecanismul este foarte de simplu: soliciți un REmix bag prin intermediul profilului de pe remixshop.com, ce va fi livrat gratuit; îl umpli cu articole de îmbrăcăminte care se încadrează criteriilor descrise pe site; îl trimiți înapoi către Remix, din nou gratuit; articolele vor fi sortate și evaluate. Produsele aprobate vor fi fotografiate și publicate spre vânzare. Odată vândute, proprietarii lor vor primi un procent din prețul de vânzare, pe care apoi îl pot primi în contul bancar sau îl pot consuma pe remixshop.com pentru noi outfit-uri la modă.Luna trecută, Remix a adus câteva schimbări și îmbunătățiri serviciului "Vinde către Remix", ca de exemplu introducerea unui nou serviciu premium, care permite utilizatorilor sa primească înapoi articolele vestimentare care nu au fost acceptate în urma procesării de către echipa Remix.Anterior, utilizatorul putea face acest lucru doar dacă solicita preluarea REmix bag-ului de către curier. O altă îmbunătățire a serviciului este opțiunea prin care utilizatorul poate să modifice prețul fiecărui produs aprobat prin reducerea sau creșterea acestuia cu până la 30%.Remixshop.com uploadează peste 15.000 de produse frumoase și de calitate în fiecare zi, menținând tot timpul o ofertă de peste 250.000 de produse online, de la mai mult de 5.000 de branduri. Mai mult decât atât, Remix realizează online o licitație inversă: prețurile articolelor nevândute scad cu -5% în fiecare zi la ora 4:00 pm și ajung până la -60%. De asemenea, utilizatorii Remix beneficiază zilnic de promoții și reduceri suplimentare. Așadar, Remix propune o experiență online fascinantă, întrucât shopping-ul ar trebui să fie o experiență distractivă și captivantă pentru fiecare iubitor al fashion-ului.Compania Remix promovează și susține conceptul de "sustainable fashion" și încurajează oamenii să recicleze sub sloganul "Reuse. Reduce. Remix", păstrându-și în același timp stilul lor personal. Astfel, odată ce alegi să cumperi sau să vinzi către Remix, protejezi mediul înconjurător și dai o nouă șansă hainelor noi, de calitate.