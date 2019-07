Trăiește aventura europeană a lui Spider-Man la cinema

Peter Parker revine la Cinema City în rolul supereroului prietenos în „Spider-Man: Far From Home”, următorul capitol al seriei care se continuă după acțiunea din „Avengers: Endgame”. Deși decide să se alăture celor mai buni prieteni ai lui într-o vacanță europeană, planul lui de a renunța la statutul de supererou pentru câteva săptămâni este lăsat în urmă rapid când acceptă să îl ajute pe Nick Fury să descopere misterul atacurilor care creează haos pe continent.

Departe de casă, Peter trebuie să-şi protejeze prietenii care nu îi știu statutul ascuns, să salveze lumea de creaturile monstruoase și să se ridice la înălţimea unei provocări căreia numai el îi poate face faţă, dar şi să se împace cu destinul său de Spider-Man. Al 23-lea film din Universul Cinematografic Marvel ni-i aduce pe Tom Holland, Zendaya, Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson și Jacob Batalon în rolurile principale, într-o aventură europeană explozivă, intensă și imprevizibilă.La Cinema City poți alege experiența de cinema care ți se potrivește, fie că preferi să vezi filmul pe cele mai mari ecrane de cinema din România – în sălile T IMAX (AFI Cotroceni București și Shopping City Timișoara), să simți filmul pe pielea ta – în sălile 4DX (Mega Mall București, City Park Constanța, Shopping City Timișoara, Iulius Mall Cluj și Brăila Mall) sau să ai parte de o vizionare cu totul relaxantă, de cină și film – în sălile VIP (AFI Cotroceni și ParkLake București).Ce trebuie să știi:1. „Spidey Extreme” în 4DXÎn format 4DX ai parte de o experiență intensă, care activează cele 5 simțuri. Cu efecte uluitoare precum apa, vântul, mirosul sau lumina, și mișcările scaunelor mobile sincronizate cu acțiunea de pe ecran, vei fi cu adevărat transpus din scaunul de cinema în film.Mai mult, „Spider-Man: Far From Home” este primul film solo Marvel cu efectele „4DX Signature Character Motion” aplicate pe tot parcursul filmului, de la prima până la ultima secundă. Acestea nu sunt doar mai dinamice, ci și mult mai diversificate și mai puternice. Denumite „Spidey Extreme”, aceste efecte au fost create după o analiză amănunțită a fiecărei mișcări a lui Spider-Man.De la balansarea printre clădirile din Londra, Praga sau Veneția cu „Spidey Sky Flying”, la alunecări și căderi libere, în 4DX ai parte de mișcări variate. Efectele nu sunt disponibile doar pentru scenele dinamice, ci și pentru cele de tranziție.Versiunea „Spidey Extreme” este disponibilă doar în anumite locații 4DX, iar România este una dintre țările în care ai parte de aceste senzații și mai intense.4DX Trailer: www.youtube.com/watch?v=3Je9Ytms91Y 2. Cu 26% mai multă imagine în IMAXÎn sălile T-IMAX de la Cinema City te bucuri de cele mai mari ecrane, imagini uimitoare, cadre mai clare, culori mai luminoase și un sunet puternic, iar „Spider-Man: Far From Home” în format IMAX îți aduce 40 de minute de secvențe incredibile, special editate pentru acest format.Regizorul Jon Watts și producătorul Kevin Feige au formatat aceste scene selectate exclusiv pentru IMAX, pentru a oferi spectatorilor cu 26% mai multă imagine și secvențe uluitoare din aventura europeană a lui Peter Parker, toate pentru o experiență cinematografică de neegalat.Rezultatul este o imagine panoramică completă, care umple vederea periferică mai mult decât orice altă experiență cinematografică.De aceea, când vizionezi un film în format IMAX, te simți ca și cum ai fi în mijlocul acțiunii.IMAX Trailer: www.youtube.com/watch?v=9uNwiXaE8Vc Rezervă-ți biletul în călătoria prin Europa alături de Spider-Man și prietenii lui și bucură-te de experiența autentică și completă a filmului în formatul de cinema preferat – IMAX 3D, 4DX 3D, VIP 3D sau 3D. Filmul va rula la Cinema City în avanpremieră începând din 3 iulie 2019, iar biletele s-au pus deja în vânzare pe www.cinemacity.ro.