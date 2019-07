Concerte Michael Bolton în România

Artistul va susţine două concerte luna aceasta, unul la Cluj-Napoca pe 20 iulie şi altul la Bucureşti pe 22 iulie.

Cantaretul si compozitorul - MICHAEL BOLTON - a vandut peste 65 de milioane de albume la nivel mondial, continuand sa plece in turnee internationale si sa incante o lume intreaga. De asemenea, MICHAEL BOLTON a compus piese pentru nume importante ale muzicii, printre care Lady Gaga, Kanye West, Barbara Streisand, Cher, Kenny G. sau Kenny Rogers. Totodata, MICHAEL BOLTON a cantat alaturi de adevarate legende, aici mentionandu-i pe regretatul Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Jose Carreras, Renee Fleming si BB King.

Biletele se gasesc in reteaua iabilet.ro!



Cel mai nou album al artistului a fost lansat pe 8 februarie 2019 si se intitlueaza “A Symphony of Hits”. Pe acest material gasim cele mai frumoase hit-uri rearanjate in maniera simfonica sub indrumarea si cu aparitia renumitei orchestre West Australian Full Harmonic Orchestra. Albumul este disponibil pentru precomenzi.





MICHAEL BOLTON a fost remarcat la mijlocul anilor ’80 ca un adevarat exponent al baladelor soft-rock, melodii care au mers direct la inima ascultatorului.

Acum este unul dintre cei mai apreciati si mai de success muzicieni din toate timpurile, cucerind public de toate varstele cu muzica si cu al sau timbru vocal inconfundabil. "How Am I Suppose To Live Without You", "A Love So Beautiful", "Said I Loved You... But I Lied", "When a Man Loves a Woman", fiind doar cateva dintre minunatele melodii ale sale.