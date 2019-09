Kaufland România și Act for Tomorrow încep programul de curățare de deșeuri a litoralului Mării Negre și a apelor din țară

Mâine, 21 septembrie 2019, cu ocazia Zilei Internaționale de Curățare a Zonelor de Țărmuri, începe prima acțiune de curățare de deșeuri a litoralului Mării Negre, din cadrul unui amplu program ecologic, Acționăm pentru Ape (A.P.A.), lansat de Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow la nivel național.



Cu ajutorul acestui program, Kaufland România se implică în curățarea apelor din România, realizarea de studii privind poluarea, campanii de educaţie la nivelul comunităților și de reciclare a deşeurilor, pe parcursul următorilor doi ani.



Sâmbătă și duminică, 21-22 septembrie, echipe formate din sute de voluntari vor curăța de deșeuri litoralul și apele Mării Negre. Totodată, va fi realizat un sistem acționat de două bărci, cu ajutorul căruia vor fi strânse deșeurile aflate la suprafața apei, iar cu ajutorul unei echipe de scafandri vor fi colectate și deșeurile aflate la adâncime pe 23 septembrie, de Ziua internațională a curățeniei.



Voluntarii care doresc să se implice în acțiunea de curățare din weekend sunt încurajați să se înscrie folosind formularul de aici, iar organizatorii le vor pune la dispoziție gratuit saci, mănuși, apă, mâncare și chiar și cazare pentru cei care nu sunt din județ. Programul va continua cu acțiuni de curățare a malurilor și apelor Dunării, în luna octombrie. Parteneri ai acțiunii sunt autoritățile publice locale de pe litoral, Apele Române prin Administrația Bazinală Dobrogea Litoral și Forțele Navale Române, care participă cu voluntari și scafandri pentru cartografierea și curățarea apelor.

Marea Neagră, a doua cea mai poluată din UE

Un studiu european recent, citat și de Comisia Europeană, arată că Marea Neagră conţine, după Marea Mediterană, cele mai multe deşeuri marine din Uniunea Europeană , iar 85% din deșeuri sunt din plastic. La nivel global, statisticile arată că în fiecare an, până la 500.000 de tone de plastic intră în mări . OurWoldinData 2015 arată că doar pe suprafața apelor există cantități de plastic între 10.000 și 100.000 de tone, restul fiind în adâncimi. Impactul poluării cu plastic asupra naturii este semnificativ. Prin eliminarea deșeurilor și acțiunile de prevenire a acumulării acestora, viața marină, natura și sănătatea oamenilor sunt protejate.



,,Acum două secole, faimosul Napoleon spunea că «apa, aerul și curățenia sunt principalele articole din farmacia mea». Astăzi, este nevoie mai mult ca oricând să ne implicăm cu toții în vindecarea apei și aerului. Noi, la Kaufland România, ne asumăm responsabilitatea față de mediu și, tocmai în spiritul acestui angajament pe termen lung, demarăm A.P.A., un program complet, care include atât acțiune - prin curățare, cât și educare pentru prevenire și sprijin pentru cercetare", a declarat Katharina Scheidereiter, CSR Manager, Kaufland România.



,,Acest program este unul strategic pentru asociația noastă și este lansat odată cu reuniunea liderilor Planetei la ONU, tema principală fiind schimbările climatice.



Programul ,,Acționăm Pentru Ape" – Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow



Printre principalele acțiuni de pe parcursul următorilor doi ani, se numără:

• Cartografierea situației actuale a poluării plajelor de la Marea Neagră și de la Dunăre, din județul Constanța;

• Realizarea a cel puțin două analize de apă per locație pentru Marea Neagră, Dunăre și râurile din România, inclusiv a tipurilor de poluanți și obținerea unor informații bio-chimice despre poluarea acestora.

• În plus, unul din obiectivele programului ecologic îl constituie realizarea unui grup de lucru cu personal specializat în ape, curățenie și legislație, pentru definirea unei strategii de combatere a poluării apelor din România.

Acesta va face și o propunere legislativă pentru Ministerul Mediului și Ministerul Apelor și Pădurilor. În acești doi ani, va fi creat și un plan de acțiune pentru A.P.A. pentru perioada 2020 – 2021.Programul ecologic A.P.A. face parte din REset Plastic – Strategia internațională integrată anti-plastic a Grupului Schwarz, care include și Kaufland România. Grupul Schwarz, din care face parte și compania Kaufland România, se numără printre cele mai mari societăți comerciale internaționale, își cunoaște și își asumă responsabilitatea față de mediu la nivel global. Prin REset Plastic, a elaborat o strategie internațională integrată, care cuprinde cinci domenii de acțiune: reducerea cantității de plastic din ambalaje, regândirea designului acestora, reciclarea și eliminarea completă a plasticului, precum și inovare și educare în acest domeniu. Astfel, viziunea „Mai puțin plastic – circuite închise” devine realitate. Pentru mai multe informații despre REset Plastic vizitați www.kaufland.ro.