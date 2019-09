The Artist Awards - prima ediție a premiilor muzicale și de online are loc pe 11 12 octombrie in Piața Mihai Viteazu din Craiova!

BUG Mafia - concert incendiar pe scena The Artist Awards!

Pe 11 și 12 octombrie, la Craiova, in Piața Mihai Viteazu, va avea loc prima ediție The Artist Awards! După sute de ore petrecute in studio, pe scenă sau la filmări, artiștii și creatorii de conținut din România sunt premiați pentru rezultatele lor. Pe 11 octombrie vor fi sărbătoriți cei mai talentați influenceri din țară, iar pe 12 octombrie, artiștilor le vor fi acordate premiile pentru categoriile The Artist, The Artist on TV, Best Female, Best Male, Best Song, Best Pop Rock, Best Dance, Best Video, Best DJ Act, Best Production Artist, Best Collaboration.Pentru categoriile Best Favorite Artist si Best Trap Artist, fanii iși pot vota artiștii preferați pe site-ul http://theartistawards.com. Pe scena din Piața Mihai Viteazu vor urca artiști cu show-uri special create pentru The Artist Awards, precum Antonia, Delia, INNA, Carla’s Dreams, The Motans, Shift, Dirty Nano, Blacklist, Spike, Cristi Minculescu & Valter & Boro, Alina Eremia, AMI, Ana Baniciu, Florian Rus, Killa Fonic, Gran Error, Irina Rimes, El Nino, DJ Project, Pax, Raluka, Mark Stam, Pacha Man, Minelli, Sickotoy, Roxen, Sonja, Spania99, Tostogan’s, Vanotek (cu Myata și Lori), Vescan și mulți alții.Pe 12 octombrie, evenimentul va fi incheiat cu un concert susținut de BUG Mafia! Producția evenimentului va fi impresionantă: unul dintre cele mai mari ecrane led din România - 400mp2, momente pirotehnice și multe alte surprize care vor umple Piața Mihai Viteazu din Craiova de energie, vibrație și lumină.The Artist Awards este organizat de Big Ideas, cu sprijinul Global Records, în parteneriat cu Kiss FM, LIDL și Opera Română Craiova.