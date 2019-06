Hard Rock Cafe Bucuresti - una dintre cele 10 francize din lume care lanseaza astazi cea mai ampla inovare a meniului din istoria companiei

Noul meniu se lansează oficial astăzi și include peste 20 de produse noi, printre care și o premieră mondială: primul Steak Burger™ acoperit cu foiță de aur de 24 de karate

Hard Rock International anunță cea mai amplă inovare a meniului din istoria companiei, cu peste 20 de produse noi disponibile în locații din întreaga lume. Noul meniu pune accent pe cele mai noi și premiate rețete de Steak Burger, favoritul fiind 24-Karat Gold Leaf Steak Burger ™, care va genera în România donații din vânzări către Asociația S.O.S Satele Copiilor. Steak Burgers nu sunt singurele preparate inovatoare incluse în noul meniu Hard Rock, care va cuprinde și selecția de Boozy Milkshakes (pe bază de alcool), Sliders și Shareables, încurajând aventura și explorarea și permițându-le fanilor să-și satisfacă cele mai curioase pofte.

Lansarea globală a noului meniu este un tribut adus legendelor originale care au deschis ușile primului Hard Rock Cafe în Old Park Lane din Londra, pe data de 14 iunie 1971, având misiunea de a servi cei mai buni burgeri și milkshakes din întreaga lume. Vedetele noului meniu al Hard Rock Cafe sunt premiații Steak Burgers, care conțin 100% Vită Angus, pentru a crea cel mai savuros burger posibil. Așa cum corzile unei chitare trebuie să fie perfect acordate pentru ca o melodie să sune perfect, fiecare detaliu contează atunci când construiești cel mai bun burger. De la acompaniament premium, cum ar fi chiflele proaspăt coapte, până la sosurile casei, noii Steak Burgers oferă tuturor posibilitatea de a mânca precum o legendă rock.

Noua gamă delicioasă include:

• The 24-Karat Gold Leaf Steak Burger™ - un Steak Burger din carne proaspătă de vită Angus, cu foiță de aur comestibilă de 24 de karate, cu brânză Cheddar, salată verde, o felie de roșie și inele de ceapă roșie. Este extravagant, fascinant și strălucitor – într-o variantă legendară, disponibilă doar la Hard Rock! Prin intermediul Fundației Hard Rock Heals, 10% din veniturile obținute din vânzarea 24-Karat Gold Leaf Steak Burger™ vor fi donate în România către Asociația S.O.S Satele Copiilor. Eforturile filantropice continue ale Hard Rock sprijină motto-urile “Love All - Serve All", "Take Time to Be Kind" și "Save the Planet", respectând în același timp angajamentul companiei de a oferi înapoi comunității și de a face lumea un loc mai bun.

• Original Legendary® Burger - burgerul cu care a început totul - proaspăt, cu șuncă afumată, brânză Cheddar, inele crocante de ceapă, salată și felii de roșii, servit alături de sosul casei.

• The Big Cheeseburger – Steak Burger cu trei felii de brânză Cheddar topite, servit cu salată verde, felii de roșii și ceapă roșie.

• Double Decker Double Cheeseburger - un tribut adus Burgerului "Down Home Double Burger" de la Hard Rock Londra din 1971, precum și emblematicelor autobuze cu etaj, este compus din doi Steak Burgers, brânză, maioneză, o felie de roșie, salată verde și ceapă roșie.

• BBQ Bacon Cheeseburger – Steak Burger asezonat cu un amestec de condimente și cu sos barbeque pregătit în casă, inele de ceapă, brânză cheddar, bacon afumat, salată verde și o felie de roșie.

"Misiunea noastră este să le oferim oaspeților preparate, băuturi și divertisment de cea mai bună calitate, de fiecare dată când ne vizitează.



Chiar dacă sunt noi în meniu, nu este prima dată când Steak Burgers de la Hard Rock Cafe se află în lumina reflectoarelor - marca Steak Burger câștigând deja premii înaintea lansării sale la nivel mondial, inclusiv recunoașteri precum "Fan Favorite" la Battle Burger Riverwalk Fort Lauderdale din 2019, "Cel mai bun Burger" în cadrul Premiilor Editor-in-Chief și "Ultimate Winner / Best in Miami" la Miami Times Burgerfest, în 2018.



„Căutăm continuu noi variante de a ne surprinde clienții cu preparate cât mai apropiate stilului lor de viață. Noul meniu aduce combinații surprinzătoare, invitând la o aventură culinară inspirată din arome și gusturi din întreaga lume. În completarea preparatelor #legendsonly vine și întreaga atmosferă Hard Rock Cafe, un tribut adus legendelor care au inspirat povestea de succes a unui brand care continuă să scrie istorie. În România, ne onorează o recunoaștere de peste 10 ani, mulțumită celor care aleg să ne treacă pragul zilnic.



Shake It Up

Noul Boozy Milkshake de la Hard Rock Cafe este atât de instagramabil, încât va provoca dorința fanilor de a-i face o poză înainte de a-l degusta, grație ornamentelor încântătoare și a toppingurilor în culori vii. Cu arome clasice precum Strawberry Cheesecake și Cookies & Cream, oaspeții se pot bucura de aceste milkshakes atât în variantele cu alcool, cât și în cele non-alcoolice, fie că sunt comandate alături de un burger sau ca desert. Pe tot parcursul anului, Hard Rock Cafe va oferi varietăți de milkshake în ediții limitate, la ocazii speciale sau de sărbători.



Oaspeții care doresc să-și creeze propriile combinații de produse din meniu se vor bucura de noile Sliders și Shareables ale Hard Rock Cafe. De la delicioasele One Night in Bangkok Spicy Shrimp™ până la Whiskey Bacon Jam Sliders sau Three Cheese & Roma Tomato Flatbread, toți cei de la masă se pot bucura de sortimentele variate. Fie că vor să își savureze masa singuri sau se adună cu prietenii pentru a combina mai multe preparate, oaspeții se pot bucura de o experință personalizată la Hard Rock Cafe.Rezervari pe www.hardrockcafe.com/locations.aspx.