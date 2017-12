Cadouri inedite de sarbatori de la Samsonite

Decembrie este luna cadourilor si ocazia perfecta de a profita de discountul de 20% oferit de Samsonite. Oferta se aplica la Gama ProDLX si trolere curve technology (COSMOLITE, Liteshock, Cube Lite, Cube Lite DLX, LITE LOCKED), dar si oportunitatea la achizitie. Totodata, in toate magazinele Samsonite puteti beneficia de un discount de 70% pentru gamele: High Sierra, Gregory, dar si 40% la gama The Bridge.



O alta noutate cu care brandul Samsonite Romania vine in intampinarea clientilor, este un nou site, unde va puteti alege virtual produsele dorite, iar pentru a primi oferte si discounturi, va puteti realiza foarte usor un cont personal.

Site-ul este realizat intr-o maniera grafica functionala, complexa, care ofera tuturor clientilor beneficiul de a fi informati, de a-si alege rapid obiectele favorite si de a beneficia de numeroasele oferte ce le ofera brandul. De asemenea, orice comanda se realizeaza pe site, indiferent de valoarea ei, transportul este gratuit. Mai multe detalii pe www.Samsonite.ro.