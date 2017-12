Carmen Zahiu (Rotaru): „BTL-ul este un show”

Tempo Advertising a lansat recent divizia de evenimente Tempo BTL. Noua entitate este condusa de Carmen Zahiu (Rotaru), fost General Director la MediaPro Studios. Zahiu se intoarce in familia Tempo, agentie in care si-a facut debutul in publicitate in 2004. Carmen a raspuns mai multor intrebari eva.ro, legate atatde viata profesionala, cat si de cea persoanala.



Cum a fost startul tau de cariera?



Am studiat Dreptul, si cum aveam nevoie de un job in timpul facultatii, am inceput sa lucrez ca hostess pentru diverse agentii. Tin minte ca ajunsesem sa castig mai bine decat parintii mei la un loc! La vremea aceea nu era totusi chiar asa greu, trebuie sa recunosc. Dupa absolvire am fost scurt timp avocat stagiar intr-un cabinet, insa BTL-ul m-a atras mai mult si iata-ma, in 2004, Junior Executive in departamentul de BTL al Tempo. Am fost aruncata in vartej, direct pe proiecte mari: din prima zi a trebuit sa organizez o caravana nationala pentru Xerox, in principalele campusuri universitare. Nici nu stiam bine ce inseamna o caravana, insa m-am descurcat si mi s-au dat in primire tot mai multe proiecte, pentru branduri ca Jack Daniel’s, Agricola Bacau, URBB, Autokalss Center, Boom TV, La Roche, Tiriac Air, Baneasa Investments, Atlas, Deloitte, Posta Romana etc.



In 2006 am devenit sefa departamentului de BTL al Tempo, pozitie pe care am ocupat-o pana in 2010. Am avut sute de proiecte frumoase pentru clientii nostri, printre care Danone, Orange, Petrom, Raiffeisen Bank, Mercedes-Benz Romania , Colgate Palmolive, Actavis, Realitatea TV, Unilever, Kiwi Finance, New Kopel, Porsche Group etc. In 2010 am simtit ca vine momentul sa fac o schimbare, iar schimbarea a venit sub forma pozitiei de Director de Vanzari la Studiourile MediaPro. Acolo am infiintat divizia de BTL a MediaPro, numita MediaPro Live Events, cu care am lucrat pentru clienti precum OMV Petrom, Mercedes, BAT, ALD si bineinteles clientii din grup, ProTV si MediaPro Entertainment. In 2014 am fost numita Director General al Studiourilor MediaPro, pozitie din care am coordonat reorganizarea unei companii cu 300 de angajati si pregatirea ei pentru vanzarea catre actualul actionariat. Din 2017 am revenit in grupul Tempo ca Managing Partner al Tempo BTL, divizia de evenimente si activari a grupului.



Cum a fost trecerea de la o functie de management intr-o companie multinationala la managementul unei echipe BTL?

Orice experienta de management te marcheaza intr-un fel sau altul, iar o pozitie intr-o multinationala implica provocari si responsabilitati pe care nu ai ocazia sa le intalnesti in alta parte. Anii de multinationala m-au invatat sa inteleg foarte bine perspectiva clientului, grijile si nevoile sale, astfel incat intoarcerea in BTL pur o fac cu alta abordare si maturitate. Pe langa obisnuinta de a coordona proiecte complexe si echipe mari, anii de MediaPro m-au invatat ceva ce nu puteam afla nicaieri altundeva: productia de show business. Este un domeniu fascinant, care are foarte multe in comun cu BTL-ul si din care am am adus in Tempo BTL abordari unice, cum nu mai are nicio agentie de pe piata. Dupa ce ai furnizat servicii tip productie pentru Vocea Romaniei, nu te mai ia niciun eveniment sau client prin surprindere!

Cum se nasc ideile creative in echipa ta?

Alaturi de mine au venit 4 oameni din Media Pro, fara falsa modestie, printre cei mai buni din piata in materie de evenimente, productie si teren. Am unit aceste forte cu echipele creative si de project de managment din Tempo si a rezultat o echipa completa de BTL cu o abordare cu adevarat inovatoare. Avem Event Producer, Event Set Designer, 3D Artist, Strategie, Copywriteri, Art Directori specializati in BTL. Pe langa echipa permanenta, avem o baza larga de parteneri cu care colaboram in functie de necesitatile proiectului, de la regizori de eveniment, scenaristi si scenografi, la furnizori de echipament tehnic special.

Cu multi dintre ei avem o relatie din perioada MediaPro, cu altii lucram chiar de mai multa vreme. Rezultatul este o echipa de productie completa ce a demonstrat ca poate aborda proiecte oricat de complexe, de la evenimente la show-uri de televiziune. Pana la urma, si BTL-ul este un show!Cu Tempo am avut zeci de proiecte importante, printre care: lansarea Money Channel, lansarea Audi Q5, proiectul 10 pentru Romania, evenimentul 150 de ani de Petrol in Romania pentru industria de petrol si gaze din Romania etc.Iar la MediaPro, pe langa proiectele pentru clienti externi, am fost providerul de servicii de productie pentru tot segmentul de Reality&Entertainment al grupului Pro. Asta inseamna de la show-uri TV ca Vocea Romaniei, Romanii Au Talent sau Dansez Pentru Tine, la emisiuni precum La Maruta, la productii de fictiune cum a fost Pariu Cu Viata.Cele doua tipuri de proiecte nu se exclud, dimpotriva. Din ce in ce mai mute activari au si o componenta de digital, atat in comunicarea evenimentului, inainte si dupa, cat si pentru interactiunea cu brandul din timpul activarii propriu-zise. Tocmai datorita aglomeratiei fantastice din online si media traditionale, trendul international este catre comunicare directa cu brandul, live daca pot sa spun asa, care dau substanta comunicarii si implica oamenii. Brandurile sunt tot mai prezente la festivaluri si diferite evenimente, propun consumatorilor experiente tot mai inovative iar batalia pentru atentie si vanzare se muta pe teren, in lumea reala.Ca om de vanzari, stiu ca orice actiune trebuie sa se concretizeze in cifre, intr-un return on investment care sa justifice efortul. Awareness-ul este important dar nu pot uita ca, la finalul zilei, orice client isi doreste vanzare. Sunt unele categorii precum auto, tigari sau chiar food unde decizia de cumparare se ia mai mereu doar dupa testare. Iar atunci sarcina noastra este sa trezim interesul oamenilor sa testeze si sa cream cel mai spectaculos context in care sa faca asta. Iar in categoriile de servicii, de la banking la telecom, experienta pe care o livram reprezinta brandul, il face tangibil, si de aceea responsabilitatea noastra este cu atat mai mare.Cea mai importanta valoare este leadership-ul. Este singurul lucru care face diferenta intre o echipa adevarata si un simplu grup de oameni, interesati doar de castigul material. Toate celelalte valori decurg de aici. Daca nu esti un lider, nu ai o echipa. Punct.Dragos Grigoriu, pentru viziune, ambitie si creativitate. Acesta este mentorul meu, atat prin ce m-au invatat direct, cat mai ales prin exemplul personal.Fara indoiala, functia de Director General din cadrul Media Pro Studios. M-am trezit deodata raspunzatoare de un business de milioane de euro, cu 300 de oameni in subordine, si asta intr-un moment nu lipsit de provocari din viata companiei. Ma bucur ca mi-am dus mandatul la bun sfarsit si am reusit sa imi indeplinesc obiectivele.Nu-l gestionez! Nu este un efort, pentru ca imi place ceea ce fac. Este atat de simplu!Ador sa ma uit la filme, in special de animatie. Si inca nu am gasit o sursa mai buna de relaxare dar si invatare decat cititul.