Alina si Dan Dulamescu au spus stop functiilor pe care le detineau in doua corporatii importante pentru a deschide in urma cu cativa ani o afacere de familie la care ea visa de ceva vreme, o manufactura de dulciuri fine, elaborate, realizate cu migala de ei, in care sa puna unt, lapte, oua, care sa lupte cumva impotriva premixurilor care invadasera piata, care sa readuca gustul unic al dulciurilor copilariei. Cu iubire, perseverenta si pasiune au ajuns astazi un nume in lumea dulciurilor de calitate. Deserturile lor sunt iubite si cautate. Nu se considera cofetari, se considera creatori de dulciuri pentru ca retetele lor sunt unice.



Cam care a fost parcursul vostru de cand am vorbit ultima data, acum trei ani cred?



A: Ne-am mutat din locatia din Centrul vechi, am deschis un atelier de fineturi, cum imi place mie sa ii spun, un loc in care ne invitam clientii la degustari, in care ne punem ideile in practica, pe care l-am decorat ca pe living-ul unei case cu bucatarie deschisa, unde cei care ne trec pragul spun ca se simt bine. L-am utilat mult mai bine, am investit in aparatura profesionala de cea mai buna calitate fara insa sa ne abatem de la ideea noastra fixa, aceea de a fi o manufactura, aceea de a lucra noi fiecare produs in parte, de a-l trece prin filtrul personal. Lucram ca si acum trei ani cu ingrediente bune, nu folosim premixuri, ramanem traditionalisti chiar daca tendinta spre industrializare acapareaza cam tot. Fiind afacere de familie noi nu lucram volum foarte mare, aveam dulciuri pe care noi le-am creat, avem retete unice, avem secretele noastre, asa ne-am castigat clientii vanzand calitate la un pret decent.



Nu va este greu sa va bateti cu cofetariile, e un pic mai complicat sa comanzi ceva dulce cand ti-e pofta decat sa te duci sa cumperi?



A: Competitia face bine, te ajuta sa te reinventezi la fiecare pas. Ba da, e cumva o competitie, piata dulciurilor e o piata aglomerata, noi avem nisa noastra de clienti, ei au nisa lor, din punctul meu de vedere e nevoie si de ei, si de noi. Sa spunem ca noi nu vrem sa vindem voulm, nu vrem sa facem rabat de la calitate, nu lucram industrializat ci manual, asta ne diferentiaza. Sigur ca e mai greu sa comanzi decat sa mergi sa cumperi, dar noi avem retete unice pe care e greu sa le gasesti in alta parte. Gustul dulciurilor noastre au cucerit clientii, o data ajunsi la noi nu prea au mai plecat, au ramas aici. Suntem o afacere mica de familie, nu vrem sa ne extindem ca lant de cofetarii, vrem sa ramanem asa, nisati. De aceea avem si un slogan al nostru "dulce cu suflet", pentru ca noi asta punem in deserturi, inainte de orice ingredient e suflet. Le facem cu drag, cu migala, cu dorinta de a excela in ceea ce facem, cu bucurie, noi venim la atelier cu bucurie. Asta am cautat, unn loc al nostru in care sa fie pasiune si bucurie.



V-ati gandit sa va extindeti afacerea in sfera online, care cucereste tot la ora asta, se stie ca magazinele virtuale au ajuns sa fie mai cautate decat cele obisnuite?

Noi deja avem varianta de comanda online, insa avand in vedere faptul ca fiecare client isi creaza propriul tort varianta online devine tot varianta face to face, pentru ca totul la noi este personalizat.



Care sunt tendintele in materie de torturi de evenimente anul acesta, si ma refer aici la nunti, botezuri, cununii?

Tendintele acum sunt cat mai mult pe decor minimalist, decor naked, cu flori si fructe naturale, fructe deshidratate si colorate, decor arhitectural realizat din ciocolata sau zahar.

Usor, usor pasta de zahar pierde teren si asta este un lucru foarte bun din punctul meu de vedere. Un tort nu trebuie sa fie doar vizual, de multe ori din torturile constructie nu ai ce sa mananci, pasta de zahar din care se fac e ca o plastilina dulce, nu are vreun gust deosebit, ba din contra. Eu am fost tot timpul pro torturi minimaliste, delicate, piese rafinate atata ca aspect cat si ca gust.





Care e cea mai ciudata comanda pe care ati primit-o?



Cea mai ciudata comanda nu a fost un tort intr-o forma ciudata, ci o combinatie de arome care mie personal mi s-a parut extrem de ciudata, insa care la final s-a dovedit a fi geniala: blat de nuca, crema de lychee, iar blat de nuca, apoi crema de lamaie si busuioc. Combinatia ii aprtine unui medic nutritionist, care nu s-a dezmintit nici de data aceasta. E fascinant sa creezi impreuna cu clientii tai. Noi la degustari punem variantele de blat, variantele de creme, si facem combinatii impreuna. O alta comanda ciudata a venit din partea unei cliente a carei fetite si-a desenat propriul tort, cu tot cu detalii pe care eu le am respectat intocmai.



Care a fost cea mai mare provocare pentru voi de cand ati deschis aceasta afacere?

Sa nu renuntam la metoda tradionala de preparare a deserturilor in favoarea (defavoarea) premixurilor si blaturilor prefabricate. Asta ne-a dovedit faptul ca in primul rand ne respectam pe noi si implicit pe clientii nostri. Toata lumea ne-a indemnat catre volum, catre premixuri, catre industrializare, catre profit mai mare. Si noi am spus "nu", pentru ca bucuria de a face noi dulciuri si a-i face pe altii sa se indragosteasca de ele e infinit mai importanta decat castigul cu orice pret.



Stiu ca e o intrebare cliseu, dar as vrea sa imi spui cum vezi Adore Cakes peste trei ani, care sunt pasii pe care va doriti sa ii faceti?

Ca sa citez un client de al nostru: "voi sunteti cei mai dulci prieteni ai mei si eu la voi vin cu sufletul deschis pentru ca stiu ca tot ceea ce faceti, faceti ca pentru voi". Asa ma vad si peste un an si peste trei si peste 10. Stiu foarte clar ce vreau si ceea ce vreau este sa am o afacere curata, in care sa ofer clientilor mei tot ce e mai bun astfel incat evenimentele lor sa devina ceva memorabil, cel putin din punct de vedere al deserturilor.



Care este desertul tau preferat? Dar al lui Dan?

Deserturile mele preferate sunt cele de patiserie: cremsnit, ecler, choux etc, iar al lui Dan tortul de ciocolata(mousse ul de ciocolata) primul nostru tort:).



Ce face familia de creatori de dulciuri in timpul liber? Sa nu imi raspundeti ca inventati retete si cititi carti de bucate?!!

O sa radeti, eu chiar studiez foarte mult ceea ce fac " mentorii mei", descopara noi tendinte in materie de decor, iar cand nu fac asta, in putinul timp ramas, ma bucur de viata alaturi de prietenii mei:) si familia mea. Eu vad ca acest tip de afacere va avea o tendinta de crestere pentru ca oamenii incep sa inteleaga faptul ca sunt ceea ce mananca si acorda din ce in ce mai multa importanta mancarii si calitatii acesteia. Este nevoie doar de putina informare/ documentare si restul vine de la sine.