Actrita Nicole Dutu, fosta sotie a lui Cornel Nistorescu, a scris un roman despre Dracula

Actrita Nicole Dutu a stat trei ani inchisa in casa pentru a termina primul ei roman. Fosta sotie a jurnalistului Cornel Nistorescu, a avut ieri lansarea la Brasov, urmand ca dupa Paste sa isi lanseze romanul si in Capitala.

Cel care i-a fost invitat special, si a vorbit in fata publicului despre cartea ei "Cum l-am invins pe Dracula”, a fost chiar fostul ei sot. Nicole Dutu a urmat un master de "Scriere creativa" la City University din Londra si a declarat ca romanul ei este rezultatul mai multor ani de truda si studii aprofundate.

Pentru scrierea acestui roman, Nicole Dutu a fost nevoita sa stea departe de lumina reflectoarelor si tumultul Bucurestiului, retragandu-se pentru lungi sesiuni de scris in locuri izolate din inima muntilor (din tara si strainatate.) Desi este cunoscuta ca actrita, Nicole este si autoare de piese de teatru, piese cu care s-a bucurat de succes, obtinand o nominalizare la premiile UNITER pentru cea mai buna piesa de teatru romaneasca.

Publicului larg ii este cunoscuta pentru roluri interpretate in productii precum: Dracula III- Moștenirea, Vocea inimii, Clanul Spranceana, Narcisa Salbatica, Ramai cu mine.Romanul are ca punct de plecare actiunea ofiterului de poliție, Mihail Verbitchi, trimis la Brasov sa ancheteze cazul mortii unei tinere, in care sunt suspectate mai multe persoane. Pe masura ce-si desfasoara ancheta, capitanul Verbitchi ajunge sa descopere o poveste ce ii zguduie din temelii intregul sistem de valori. Bine ascuns in spatele unei false identitati, adevaratul vinovat este ros de o dragoste care a traversat veacurile. Oare Mihail Verbitchi va face fata provocarii?