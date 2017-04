Suplețe fără efort cu noile produse de la Yves Rocher!

Inovatie Cosmétique Végétale® Yves Rocher: Mecanismul pentru suplețe se bazează pe un echilibru complex între depunerea și eliminarea grăsimilor din celulele adipoase, denumite adipocite. Mulți factori pot fragiliza acest mecanism: lipsă de activitate fizică, alimentație dezechilibrată. Cercetarea Cosmétique Végétale® a studiat în mod particular un mecanism central al țesutului adipos: un receptor care gestionează și echilibrează balanța dintre lipoliză și lipogeneză. Activarea specifică a acestui receptor permite să se ajungă la un mecanism eficient de remodelare a siluetei.Acesta este motivul pentru care cercetătorii noștri au identificat o moleculă obținută din Mangostan: o moleculă naturală ce poate activa acest receptor. Acesta acționează precum o cheie capabilă de a debloca procesele celulare ale supleței. Datorită unui proces de extracție 100% natural, experții noștri au dezvoltat un extract deosebit de concentrat. Asimilat* în mod natural de către piele, acest extract activ din coajă de Mangostan acționează asupra tuturor factorilor ce intervin în modelarea siluetei pentru o eficacitate globală: acțiune anti stocare a grăsimilor*; drenaj*; efect de fermitate*Gesturi utile, texturi senzoriale ce conferă frumusețe pielii, rezultate vizibile în 28 de zile. Un adevărat moment de plăcere datorită alianței perfecte dintre un activ vegetal și texturi inovatoare, pentru un corp ideal. Uniformizează pielea și îi conferă frumusețe, ameliorând vizibil aspectul acesteia.Produsele de îngrijire pentru suplețe Yves Rocher permit optimizarea proceselor celulare ale supleței și tonifiază pielea zi după zi.- Remodeleaza silueta, confera fermitate si frumusete pielii. Textura sa proaspătă pătrunde rapid în piele și nu este lipicioasă. Instantaneu netezită, pielea are un aspect îmbunătățit.Zi după zi, silueta este remodelată, iar pielea este vizibil tonifiată. Aplicați dimineața și seara prin mișcări circulare, insistând pe zonele rebele (abdomen, talie, coapse). Ambalaj din carton obținut din păduri gestionate în mod durabil. Flacon reciclabil ce conține plastic reciclat. Pret / Flacon 150 ml – 94,00 RON.- hidrateaza, confera frumusete pielii si reduce aspectul de coaja de portocala. Un lapte cremos cu o textură ușoară ce înfrumusețează pielea în mod natural. Această cremă ajută la combaterea aspectului celulitei care marchează întreaga siluetă. Cu un singur gest, pielea este hidratată în mod ideal și imediat mai frumoasă. Zi după zi, pielea este mai netezită, iar aspectul de coajă de portocală este vizibil redus. Se aplică dimineața și seara pe toată suprafața corpului, înlocuind laptele pentru corp folosit în mod obișnuit. Un eco-tub prietenos cu mediul înconjurător, ce conține cu 25% mai puțin plastic decât un ambalaj standard. Pret / Tub 200 ml – 78,00 RON.*teste in vitro