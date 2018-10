Inteligența artificială, preocuparea lumii moderne

Recent s-a încheiat a 10a ediție a Conferinței „Marketing în Direct”, la care au participat 200 specialiști marcomm, eveniment care s-a bucurat de susținerea a 34 branduri și a 32 parteneri media. Tema dezbătută de cei 10 speakeri a fost „Inteligenţa Artificială în Marketing” iar impactul sistemelor inteligente asupra vieții noastre nu a fost contestat de nimeni.

În urmă cu câțiva ani inteligența artificială părea să fie doar un subiect necunoscut, desprins parcă din literatura științifico-fantastică: mașini care pot vorbi și realiza task-uri pe care doar oamenii le puteau îndeplini. Ba chiar au existat multe voci care susțineau că inteligența artificială nu ne poate înlocui, nu poate face predicții precise și nici nu ne oferă informații în timp real. Lucrurile au luat într-un timp foarte scurt întorsătura pe care o știm azi cu toții. Mai mult decât atât: am devenit ‚dependenţi’ de acești ‚roboti’, care, iată, ne fac viața mai ușoară.



Speakerii MID au dezvăluit lucruri incitante și nebănuite despre puterea inteligenței artificiale în mediul online:



Dragoş Smeu, General Manager şi Trainer Mavericks a atras atenția asupra faptului că avem la dispoziție o mulțime de date, însă încă nu știm ce să facem cu ele. Răspunsul lui? Să le analizăm la micro SCOP. Analiza e făcută de mașinile inteligente, însă oamenii sunt ‚scopul’ final. Și chiar dacă mașinile fac ceea ce le spunem, verificând și analizând volume uriașe de date, oamenii creează și văd scopul holistic al vieții.



Patricia Bertea, Managing Partner & Co-fondator Brandweb şi CozoApp a prezentat ‚Humanize’ – singurul centru de cercetare din țară pentru produse digitale care folosește eye tracking, acesta fiind instrumentul cu care măsurăm interesul și atenția consumatorilor. „Eye-tracking nu poate spune ce înțeleg consumatorii din ce percep vizual. Însă sistemul știe exact unde s-a uitat utilizatorul și cât timp a alocat pe o pagină web.”



Mihai Vînătoru, Managing Partner & Head of SEO @ DWF a vorbit despre vechiul și noul SEO în era inteligenței artificiale și pașii de urmat: ne asigurăm că site-ul corespunde recomandărilor Google, suntem atenți la conținut urcând materiale optimizate în funcție de interes și volume căutări și realizăm link-building cu precădere prin Native Advertising pentru creșterea autorității.



Cristian Ignat, Chief Canopyst Canopy a vorbit despre ‚robotul’ din agenție „Rosy nu poate fi numit un robot, ci mai degrabă un sistem care poate învăța rapid diverse task-uri, fără erori, fără să își ia zile libere sau să se îmbolnăvească. Face toate acele lucruri pe care oamenii le urăsc în fiecare zi la birou, însă fără să se plângă. Este cu noi pentru a ne îmbunătăți performanța.”



Andreea Moisă, Managing Director & Fondator Beans United a vorbit despre trecerea de la marketingul automatizat la marketingul inteligent, despre cele 4 abordări actuale în email marketing, fluxurile de comunicare, generarea de limbaj natural de către AI.

“Robotii ne vor ajuta să devenim mai umani. Inteligența artificială este la fel că internetul în ‘98. Nu este perfectă dar impactul va fi major.”Iulian Ghişoiu, General Manager TargetWeb „Până în 2022 peste 50% din numărul total de căutări pe mobile vor fi realizate prin căutare vocală. Viteza este cel mai important criteriu: 53% dintre vizitatori abandonează un site care se încărcă în mai mult de 3 secunde, deoarece oamenii vor să afle rapid răspunsuri la orice nelămuriri pe care le au în acel moment. Certificatul SSL este obligatoriu pentru site-urile care se respectă. Lungimea conținutului, snippeturile îmbunătățite și autoritatea sunt și ele criterii extrem de importante în SEO.”Alexandru Jijian, SAP Customer Experience Solution Engineering, SAP Central and Eastern Europe a explicat bazele termenilor Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) şi Deep Learning (DL), precum și strategia SAP pentru afacerile inteligente. Pentru Dept. Marketing a ști în ce direcție să investească, analizând predictiv beneficiile versus costuri (inclusiv în ceea ce privește sponsorizările) reprezintă un ajutor extraordinar.Doina Vîlceanu, Business Development Manager Content Speed a prezentat schimbarea de paradigmă în marketing sumarizând în sales funnel noii pași, punctând eficient câteva concluzii verificate în numeroase campanii: „Profitul vine din retenție nu din achiziția constantă de noi clienți.Pentru că o creștere de 5% în Rata de Retenție poate genera o creștere de 30% a venitului. Nu te opri niciodată din optimizat! Îmbunătățește constant sursele de trafic și generează leaduri calificate. Calitate NU Volum!”Ioana Frîncu, Chief Operations Officer la Under Development Office ne-a spus ce se ‚poartă’ azi în materie de criptare virtuală, direcția fiind în zona Blockchain. „O versiune electronică a numerarului ar permite ca plățile efectuate online să fie transmise direct, dintr-o parte în alta, fără a trece printr-o instituție financiară.”Horia Neagu, Owner & Digital Marketing Consultant la Napoleon.Digital, l-a citat pe Asimov spunând că „Pentru prima dată în istorie, am construit mașinării care să ușureze munca nu doar a mușchilor, ci și a creierului.” A povestit despre ecosistemul Google, despre cum folosim telefonul mobil, cum sunt personalizate reclamele, modelele semnatice de interpretare a căutării și cum învață acesta limbile străine de la utilizatori, cum creează opere de artă, cum identifică chipuri, cum generează conținut și cum ne bate la jocuri. Și nici Facebook nu se lasă mai prejos: manipulează starea de spirit, înțelege textele și analizează hashtag-urile.Prezentarile tuturor speakerilor pot fi descărcate integral de pe site-ul Conferinţei.