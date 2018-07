digiTALES by Cat Music: o experienta digitala unica pentru industria muzicala

Miercuri, 4 iulie, peste 500 de invitati din industria muzicala au pasit in era viitorului la digiTALES by Cat Music.

Evenimentul, o impresionanta desfasurare de forte, a prezentat publicului printr-un show multimedia cele mai importante realizari ale casei de discuri in domeniul digital. In plus, Dan Popi si invitatii sai au vorbit in premiera despre platforma catmusic.ME si despre cel mai nou proiect, hub-ul TRU - primul creative space dedicat creatorilor de continut digital.“Lumea s-a schimbat. La Cat Music am avut viziunea acestei schimbari acum 11 ani cand am lansat canalul de YouTube Cat Music. Primul clip postat pe acel canal facea in 2007 sub 50 de vizualizari pe zi. Este vorba de Cleopatra Stratan cu “Ghita”. Astazi, noul clip al aceleiasi artiste face in medie 500.000 vizualizari pe zi, pe acelasi canal”, a punctat Dan Popi pe scena digiTALES by Cat Music. CEO-ul label-ului a prezentat celor prezenti la eveniment cifrele care pozitioneaza casa de discuri pe primul loc in domeniul digital: cel mai puternic canal de YouTube din Romania cu peste 4,5 milioane de abonati, primul sistem multichannel din tara – 47 canale muzicale si nu numai, ce aduna peste 230 de milioane de vizualizari pe YouTube pe luna. De asemenea, labelul detine unele dintre cele mai populare pagini din Social Media si ocupa locul 11 in topul companiilor, conform facebrands.com. Pe Facebook, Cat Music are peste 380.000 de like-uri, pe Instagram peste 120.000 de followers, iar pe Twitter, 48.000 de followers.Prezentarea sustinuta de Dan Popi a fost urmata de discursul lui Lucian Despoiu – CEO Majoritas, care a lansat oficial prima platforma digitala interactiva a unei case de discuri din Romania. catmusic.ME este locul unde iubitorii de muzica pot avea acces la content exclusiv – videoclipuri in avanpremiera, concursuri, “behind the scenes”, galerii foto, dar si stiri despre artistii preferati.Performantele platformei nu au intarziat sa apara: catmusic.ME a reusit sa stranga in varianta beta peste 50.000 de utilizatori.TRU, cel mai nou hub dedicat creatorilor de continut a fost prezentat de catre Noaptea Tarziu, unul dintre cele mai puternice branduri din online-ul romanesc. Bazat pe un concept unic, TRU aduna sub umbrela sa creativi din diverse domenii care au ca spatiu de lucru mediul online si adauga la mixul creatiei factorul tehnic.Si, cum din cadrul evenimentului nu avea cum sa lipseasca muzica, seara a continuat cu o serie de concerte sustinute de Ruby, Lidia Buble, Jo, Mandinga si Smiley, iar piese precum “Nu pune la suflet”,”Condimente”,”Camasa”, “Sub apa”, “Vals”, “Domnu’ Smiley” si “Arquitectura” au fost cantate la unison de catre invitati. Printre artistii prezenti s-au numarat: Andreea Banica, Elena Gheorghe, Andreea Balan, Marius Moga, DJ Sava, Ioana Ignat, Carine, Ilinca Bacila, Olga Verbitchi, Tuan, Elianne, George Hora, Iulia Dumitrache, Seredinschi, Kamara si nu numai.Cat Music este cea mai mare casa de discuri din Romania, ce are in portofoliu artisti de succes precum Smiley, Feli, Ruby, What's UP, Lidia Buble, Elena Gheorghe, Andreea Banica, Delia, DJ Sava, Florin Ristei, JO, Noaptea Tarziu, Ilinca Bacila, Jukebox, Kamelia, Mandinga, Monoir, Olga Verbitchi si Voltaj. Recent, canalul de YouTube al casei de discuri Cat Music a depasit pragul de 4,8 miliarde de vizualizari si a stabilit un nou record: 4.600.000 de abonati. Astfel, a depasit zeci de canale din Europa de Est si nu numai, mentinandu-si statutul de cel mai mare canal de YouTube din Romania.Poti vedea mai multe poze aici: https://we.tl/nILVBCl73a