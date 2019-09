5 sfaturi practice pentru a te putea baza oricând pe mașina ta

Șofatul a devenit o necesitate, iar pentru tot mai multe femei nu mai constituie o problemă. Întreținerea autoturismului este însă o provocare, căreia îi putem face față cu succes, dacă cunoaștem câteva lucruri esențiale. Răzvan Bălănescu, vlogger ce deține canalul de youtube 99Vehicles, inginer cu atestat de inspector ITP, ne dezvăluie câteva secrete, care pot prelungi viața mașinii.Durata de viață a unui autoturism depinde foarte mult de modul de exploatare. Este similar cu viața unui om - dacă nu faci mișcare, mănânci numai la fast food, consumi mult zahăr și fumezi în exces, s-ar putea să îți reduci considerabil numărul de zile rămase de trăit. De aceea recomand să țineți cont de:1.. Toate componentele aflate în mișcare, în contact direct, ar ceda în doar câteva minute dacă nu ar exista o peliculă de ulei între ele. Uleiul de motor se schimbă, în medie, la fiecare 15 000 km sau la 1 an de funcționare. Desigur, sunt niște variabile de luat în calcul, dar cifrele menționate mai devreme sunt cele mai importante. Sfatul meu ar fi să schimbați uleiul înainte de acest termen. Fie ca aveți un autoturism nou, sau unul cu ceva kilometri la bord, schimbând mai repede uleiul de motor se prelungește durata lui de viață. Același lucru este valabil și pentru celelalte fluide ale mașinii - antigel, lichid de servodirecție, lichid de frână etc.2.Există o concepție greșită în rândul șoferilor - majoritatea au înregistrat în memorie o valoare fixă a presiunii (cea mai des întâlnită, din experiența mea, este 2.2BAR) și pe ceea o consideră corectă. Fiecare autovehicul are undeva marcat (pe stâlpul ușii șoferului, pe capacul de la rezervor sau în alt loc ușor accesibil) presiunea necesară fiecărei anvelope. Recomand să respectați cu strictețe valorile date de producător. Folosirea unor presiuni mai mici sau mai mari decât cele prescrise vor uza anvelopele prematur și va crește semnificativ riscul de accident.3.Fiecare anvelopă are marcat un cod (DOT) din 4 cifre - săptămâna și anul de fabricație. De exemplu, o anvelopă cu codul 2419 - este fabricată în a 24-a săptămână din anul 2019.Anvelopa cu codul menționat mai devreme ar trebui folosită până în 2024 (cel târziu). Motivul principal - cauciucul îmbătrânește în timp și apar microfisuri. Din cauza acestor microfisuri crește semnificativ riscul de explozie sau pană.4.. Motorul suferă când este pornit la temperaturi extrem de scăzute (-10C, -20C etc.). Motivul - uleiul este foarte , nu are ungerea necesară și se va uza prematur. Recomand folosirea autoturismului în aceste condiții numai dacă plecați la un drum mai lung sau aveți o nevoie urgentă. Dacă aveți de mers 2 – 3 km până la serviciu este mult mai sigur, mai confortabil și mai rentabil să apelați la un taxi.5.În principiu, este vorba despre nivelul lichidului de răcire (antigel) și nivelul uleiului de motor. Se face foarte ușor, este nevoie doar de o cârpă subțire sau de o bucată de hârtie. Există indicator de nivel pe jojă (MIN si MAX) și se verifică foarte rapid dacă nivelul este corespunzător. Sunt motoare, care, fie datorită numărului mare de kilometri, fie prin natura lor, consumă ulei.Și atunci, verificarea nivelului acestuia este vitală. La unele autoturisme, nivelul de ulei se măsoară și mai ușor - electronic, prin accesarea unor comenzi chiar din habitaclu. Sunt autoturisme care la fiecare pornire îți spun dacă nivelul de ulei este OK sau nu. Chiar dacă majoritatea autoturismelor vin cu un senzor de nivel minim și chiar și cu un senzor “critic”, care te avertizează să oprești mașina de urgență, consider că verificarea manuală a nivelului de ulei este esențială.Un ultim pont ar fi să opriți motorul de urgență dacă pe bord vedeți martorul “STOP” de culoare roșie. Asta indică faptul că ceva grav s-a întâmplat - s-a defectat pompa de ulei (practic, motorul a făcut “infarct”), s-a spart un furtun, nu mai este ulei, nu mai funcționează sistemul de frânare sau cel de răcire. Dacă se aprinde un bec martor de culoare galbenă, puteți continua călătoria, dar dacă este de culoare roșie (mai ales dacă scrie mare “STOP”, recomand oprirea motorului de urgență într-un loc sigur sau o parcare).