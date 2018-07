Un model a descoperit că este propriul său geamăn şi are două ADN-uri diferite

Una din 30 de persoane are un frate geamăn. Dar ai auzit ca un om să fie propriul său geamăn? Deşi sună ciudat, această afirmaţie este reală.

Ce este himerismul?

O femeie în vârstă de 34 de ani, pe nume Taylor Muhl, este proriul său geamăn. Dar cum este posibil?Muhl, model şi cântăreaţă din Los Angeles, California, suferă de o afecţiune genetică foarte rară, numită himerism, care a determinat ca ea şi fratele său geamăn să fuzioneze în timpul sarcinii. Afecţiunea este atât de rară încât numai 100 de cazuri au fost confirmate până în prezent în întreaga lume.", a declarat Muhl pentru People despre momentul în care aflat de boala sa, în 2009. ", a adăugat tânăra.Himerismul este o mutaţie genetică rară, în care o persoană are nu unul, ci două seturi complete de AND, numite genomuri. Unul dintre genomuri este găsit într-o regiune a unui organ, în timp ce celălalt genom este predominant în alte organe sau ţesuturi.Taylor Muhl a conştientizat că este diferită atunci când a observat o diferenţă de pigmentare care îi separă trunchiul în două zone de culori diferite, una fiind nuanţa pielii sale, cealaltă a geamănului său. Semnul mare din naştere face cazul lui Taylor să fie şi mai rar, pentru că himerismul prezintă de obicei simptome interne.În adolescenţă, Muhl a început să sufere de afecţiuni ciudate, pe care doctorii nu reuşeau să le diagnosticheze. Abia la vârstă adultă a realizat că semnul său din naştere este un simptom al unei afecţiuni rare, după ce a văzut un documentar despre himerism.Medicii au descoperit apoi că problemele sale auto-imune erau provocate de cele două genomuri diferite, care se atacau reciproc. Având două seturi de ADN, Taylor are şi două sisteme imunitare diferite.Tânăra a fost diagnosticată cu himerism tetragametic. Potrivit Live Science, acest lucru se întâmplă în cazul gemenilor fraterni, când două ovocite sunt fertilizate de doi spermatozoizi diferiţi, iar cei doi zigoţi rezultaţi fuzionează, formând un embrion cu două linii celulare diferite.În cele mai multe cazuri, persoanele cu himerism nu sunt diagnosticate.Fără un test genetic, este imposibil pentru medici să-şi dea seama dacă o persoană este o himeră.Dar unele indicii subtile pot ajuta la identificarea acestei afecţiuni rare. Printre acestea se numără zone ale corpului cu piele de nuanţe diferite, numite liniile lui Blaschko, sau ochi de culori diferite. În unele cazuri, himerismul este diagnosticat atunci când se descoperă că o persoană are două grupe sanguine diferite sau este hermafrodit, adică prezintă organe sexuale feminine şi masculine.Sănătatea lui Taylor Muhl este în pericol din cauza bolii rare cu care se confruntă. Celulele cu ADN-uri diferite din organismul său se atacă reciproc, provocând reacţii auto-imune. Tânăra încearcă să combată aceste efecte printr-un stil de viaţă sănătos şi suplimente de probiotice şi vitamine.Medicii au descoperit că Taylor are două sisteme imunitare şi două sisteme circulatorii sanguine.", a declarat Muhl.După ce a realizat cât de rară este afecţiunea sa, Taylor şi-a asumat rolul de ambasador al himerismului, încercând să facă boala cunoscută astfel încât tot mai multe persoane care se confruntă cu ea să fie diagnosticate. Folosind pagina sa Instagram, Muhl împărtăşeşte informaţii despre această afecţiune şi îi încurajează pe oameni să-şi accepte anomaliile fizice.", a scris tânăra pe Instagram.", a mai spus Taylor.