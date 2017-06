Planta care distruge cancerul în 48 de ore

Este o plantă comună, dar cu proprietăţi foarte puternice asupra corpului, după cum arată mai multe studii efectuate până în prezent.

În urma unor cercetări s-a descoperit că o plantă obişnuită pe care o găsim peste tot este una dintre cele mai puternice arme de luptă împotriva cancerului. Este vorba despre rădăcina de păpădie care s-a dovedit a distruge celulele canceroase în 48 de ore, după cum arată mai multe studii apărute în publicaţia Science Natural News Cercetările realizate la Universitatea Windsor din Canada arată că rădăcina de păpădie este foarte eficientă în vindecarea şi prevenirea cancerului, având un efect chiar mai puternic decât chimioterapia. Cercetătorii sunt convinşi că în urma testelor efectuate în laborator au descoperit un dozaj perfect al extractului din rădăcină de păpădie care are rezultate promiţătoare, urmând să fie inclus în testele clinice.Dr. Siyaram Pandey, medic biochimist la Departamentul de Chimie şi Biochimie de la Universitatea Windsor din Canada, susţine că extractul din rădăcină de păpădie generează aşa-numitul fenomen de apoptoză, adică moartea celulelor canceroase, fără să fie afectate celulele sănătoase.Astfel că spre deosebire de chimioterapie care afectează toate celulele, rădăcina de păpădie are un efect doar asupra celulelor canceroase. Potenţialul anticancerigen al rădăcinii de păpădie a fost studiat pe parcursul a doi ani de zile, ajungându-se astfel la aceste rezultate remarcabile.Un alt studiu apărut în 2011 în publicaţia The Journal of Ethnopharmacology şi care a testat efectele ceaiului din rădăcina de păpădie în caz de leucemie a demonstrat că acesta a omorât celulele afectate de leucemie printr-un proces numit apoptoză.De asemenea şi alte cercetări vin să întărească efectul anticancerigen al rădăcinii de păpădie. Un studiu apărut în 2011 în publicaţia The International Journal of Oncology a arătat că un supliment alimentar ce conţinea păpădie suprimă dezvoltarea celulelor canceroase la prostată şi sân.Păpădia deţine proprietăţi de curăţare a ficatului şi de reducere a colesterolului. Este bogată în vitamina B6, tiamină, riboflavină, vitamina C, fier, calciu, potasiu, acid folic şi magneziu.