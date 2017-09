Beneficiile mersului în picioarele goale pentru sănătate

Iubeşti să simţi iarba sau nisipul de pe plajă atunci când te plimbi în picioarele goale? De când nu ai mai făcut acest lucru care este foarte benefic pentru sănătate?

1. Reduce riscul de inflamaţii în corp

2. Îmbunătăţeşte circulaţia sângelui

3. Te ajută să gestionezi mai uşor stresul şi detensionează

4. Mersul în picioarele goale sau împământarea subţiază sângele

5. Reduce riscul de cancer şi diabet

Nu poate să nu-ţi placă senzaţia de a simţi iarba sau nisipul care-ţi masează delicat tălpile. Acest obicei pe care poate l-ai practicat când erai mică este unul foarte sănătos pentru picioare. De la capacitatea de a reduce reacţiile inflamatorii din corp până la a îmbunătăţi calitatea somnului, mersul în picioarele goale este unul dintre cele mai simple lucruri pe care le poţi face pentru a avea grijă de sănătatea ta. Un studiu recent apărut în US National Library of Medicine National Institutes of Health arată că legătura dintre acest obicei şi sănătatea corpului este strâns legată interacţiunea electrică existentă între noi şi energia Pământului.Descoperă câteva dintre beneficiile pe care le aduce şi te vei convinge singură că trebuie să aduci din nou acest obicei în viaţa ta de câte ori ai ocazia:Acestea stau la baza tuturor bolilor grave cu care se confruntă omenirea, de aceea potrivit unui studiu apărut în Journal of Environmental and Public Health mersul în picioarele goale împiedică apariţia acestor reacţii inflamatorii.Mersul în picioarele goale are un efect benefic asupra circulaţiei sanguine la nivelul picioarelor şi a tălpilor. Astfel, durerile de la nivelul picioarelor sunt mult diminuate.Diverse puncte de la nivelul tălpilor sunt intens stimulate, lucru care determină o detensionare şi o reducere a stresului.Acest lucru face ca sângele să fie mai puţin vâscos, ceea ce este esenţial în cazul persoanelor care suferă de boli cardiovasculare, după cum se arată într-un studiu apărut în The Journal of Alternative and Complementary Medicine. Bolile de inimă sunt corelate cu vâscozitatea crescută a sângelui, de aceea foarte multe persoane iau aspirină pentru ca sângele să se subţieze şi să curgă mai uşor.O jumătate de oră pe zi de mers în picioarele goale reduce riscul de cancer şi previne apariţia diabetului, după cum susţin cercetătorii.