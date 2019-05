Ce înseamnă să ai rozacee: mărturii de la persoanele care se confruntă cu afecțiunea cronică

Foarte adesea se presupune că problemele cu tenul iau sfârșit după ce se trece de adolescență, dar când vine vorba despre rozacee situația este foarte diferită. Află cum este percepută de persoanele afectate.

Problemele dermatologice apărute la vârsta adultă pot fi mai dificil de controlat decât coșurile ocazionale și vor cauza o stare de confuzie dacă nu obții efectul dorit cu tratamentele clasice.

Rozaceea este o afecțiune dermatologică evidențiată prin roșeață, senzația de arsură la nivelul pielii, umflături dureroase asemănătoare coșurilor și înțepături. Tratamentul depinde de severitatea rozaceei și vor fi necesare multe încercări pentru a se determina produsele tolerate de ten. Unele persoane pot obține efecte pozitive prin utilizarea antibioticelor sau a isotretinoinului (Accutane), în timp ce pentru altele este suficient să fie atente la factorii care le declanșează simptomele.

Din păcate se ignoră stresul și presiunea la nivel psihologic. Nu este deloc ușor să se creeze un echilibru emoțional atunci când este vorba despre o afecțiune dermatologică, mai ales una de tip cronic. În cadrul chestionarelor realizate s-a observat ce reacții au pacientele și cum au reușit să-și continue viața în ciuda acestei afecțiuni.



Iată ce înseamnă să ai rozacee, direct de la persoanele afectate:



1. „Mă simt ca și cum am o arsură solară permanentă pe față și îmi afectează toate activitățile”

„Nasul și toată zona pomeților sunt roz în permanență și cel puțin o dată pe zi simt că îmi arde pielea de pe obraji, frunte și nas și se înroșește foarte tare. Am primit diagnosticul la 28 de ani și am o combinație de rozacee și dermatită seboreică. Am fost șocată când am aflat și nu-mi puteam imagina cum voi trăi așa tot restul vieții. Cel mai greu mi se pare faptul că trebuie să mă machiez în fiecare zi pentru că nu există niciun moment în care să nu am o parte a feței roșie. Am o dietă foarte strictă și țin stresul sub control. Mi-aș dori ca restul persoanelor să înțeleagă cât de neplăcut este să ai rozacee și că adaugă la presiunea zilnică și te afectează tot timpul”, spune Ainslie.



2. „Cel mai dificil este să nu știu niciodată cum va arăta fața mea când mă trezesc”

„Uneori obrajii mei arată foarte îmbujorați, dar îmi pot apărea și umflături asemănătoare coșurilor. Am fost diagnosticată în cadrul unui control de rutină și am rozacee moderată. Am o piele extrem de sensibilă și aleg cu mare atenție produsele folosite pentru a nu agrava aspectul tenului. Este foarte greu să nu știu niciodată cum voi arăta când mă scol. , spune Caitlin. , spune Caitlin.



3. „Am sperat că medicamentele mă vor ajuta, dar nu am avut noroc”

„Mi-au apărut umflături pe față, mi s-au înroșit obrajii și mi s-a uscat pielea. Dermatologul nu a avut nevoie decât de câteva secunde pentru a stabili diagnosticul, dar m-am simțit compet neajutorată. Medicamentele prescrise nu au avut efect și am în continuare simptomele care mă deranjează. Am încercat produse de îngrijire care nu irită și măști de hidratare, dar nu am observat niciun beneficiu. Roșeața nu dispare deloc, iar leziunile asemănătoare coșurilor apar sporadic. Cel mai mult mă deranjează că am încercat atâtea produse, dar nu este nevoie decât de 5 minute pentru a mi se înroși toată fața”, spune Mandy.



4. „Rutina mea de îngrijire nu a mai fost niciodată la fel”

„Am fost diagnosticată la 15 ani, dar simptomele nu s-au înrăutățit decât după 27 de ani. Aveam iritații grave și toată pielea îmi ardea. Aș fi făcut orice pentru a-mi reveni. Din acel moment mi-am schimbat rutina de îngrijire și felul în care trăiam. , spune Delfine. , spune Delfine.



5. „Nu este doar o îmbujorarare inofensivă”

„Am pielea roșie, senzație de arsură, de mâncărime și umflături. Am fost diagnosticată la 21 de ani și nu știam ce este rozaceea. Medicul meu nu mi-a arătat deloc compasiune și mi-a prescris o cremă care nu a funcționat. M-a făcut să mă simt rușinată și fără speranță. De atunci mi-am schimbat dieta, felul în care îmi îngrijesc pielea și stilul de viață, dar fac în continuare greșeli. Este foarte greu să simți că nu ai niciun control asupra aspectului pielii. Nu este o simplă îmbujorare. Îți afectează încrederea în tine”, spune Lexi.