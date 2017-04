Prințesa Diana a fost membrul cel mai iubit al familiei regale britanice și nu numai. A fost adesea denumită "Regina inimilor" pentru abordarea caldă și atentă în ceea ce privește cauzele pe care a încercat să le susțină. Prințesa Diana a profitat de toate ocaziile pe care le-a avut pentru a crește gradul de conștientizare a diferitelor aspecte din întreaga lume, pentru a promova valori precum dragostea și familia. Mai jos, poți regăsi câteva dintre cele mai inspirate citate motivaționale ale prințesei Diana, care te vor ajuta să empatizezi cu alți oameni și să-ți deschizi inima către aceștia.

17 citate motivaționale ale prințesei Diana

1. "Toată lumea merită să fie apreciată. Orice persoană are potențialul de a oferi ceva în schimbul a ceea ce primește."2. "Fă un act de bunătate, fără a aștepta să primești vreo recompensă, știind că într-o zi cineva ar putea face același lucru pentru tine."3. "Familia este cel mai important lucru din lume."4. "Fă numai ceea ce-ți spune inima."5. "Fiecare dintre noi trebuie să arate cât de mult ne pasă de ceilalți, iar în acest timp cât ne pasă și de noi."6. "Viața este doar o călătorie."7. "Se spune că este mai bine să fii fericit și sărac decât bogat și nefericit, dar cum ar fi un compromis care implică bogății moderate și o stare de spirit care oscilează?"8. "Îmbrățișările pot face un mare bine, în special copiilor."9. "Dacă găsești o persoană pe care o iubești în viață, atunci păstreaz-o în viața ta."10."Cea mai mare problemă din lumea de astăzi este reprezentată de intoleranță. Toată lumea este atât de intolerantă cu ceilalți."11. "Atunci când ești fericit, poți ierta multe lucruri."12. "Nu vreau cadouri scumpe; Nu vreau să fiu cumpărată. Am tot ce vreau. Vreau doar ca o persoană să fie acolo pentru mine, să mă simt în siguranță."13. "Ating oameni. Cred că orice persoană are nevoie de asta. Atunci când îți pui mâna pe fața unui prieten înseamnă că intri în contact cu el."14. "Ajutarea oamenilor cu probleme reprezintă o parte bună și esențială din viața mea, un fel de destin."15. "Mi-aș dori să fiu o regină în inimile oamenilor."16. "Oriunde văd suferință, acolo vreau să fiu, să fac ceea ce pot."17. "Nu mă las condusă de reguli. Eu conduc după inima mea, nu după ce-mi spune creierul."