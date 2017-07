Persoanele care poartă șosete colorate sunt mai creative și mai inteligente

Șosetele sunt acel accesoriu pe care îl purtăm cu toții. Le punem dimineața, le purtăm o zi întreagă și le dăm jos abia seara.

Fiecare persoană are anumite preferințe când vine vorba de șosete. Dacă le porți doar cu scopul funcțional al acestora, probabil că nu îți pasă ce culoare au. Însă există și acele persoane care poarte șosete colorate. Știi de ce?Te întrebi de ce ar sta cineva să aleagă șosete colorate, cu diferite modele sau chiar și diferite? Pentru unii oameni, culorile monotone nu sunt de ajuns. În schimb, preferă cele mai neobișnuite culori. Probabil că ai ghicit deja că persoanele acestea se diferențiază de restul. Cu toate acestea, un nou studiu a ajuns la concluzia că această preferință minoră spune mai multe despre oamenii în cauză. Conformitatea este o normă pe care trebuie să o urmăm de multe ori, însă oamenii cei mai creativi nu se vor supune.Există acei oameni care sunt considerați rebeli pentru că refuză să se supună regulilor. Și mai există și acei oameni care se supun regulilor, dar își lasă originalitatea să iasă la iveală într-un mod subtil. Aceștia aleg adesea detalii minore prin care se pot exprima, cum ar fi șosetele lor.Percepția majorității nu apreciază diferențele evidente, iar această majoritate nu va aprecia niciodată persoanele care ies din tipare cu aparențele lor neobișnuite.Cu toate acestea, șosetele colorate care apar câteodată discret la linia dintre pantaloni și încălțări schimbă percepția multora.După cum afirmă studiul, comportamentele neconforme pot duce către aluzii pozitive ale statutului și competenței în ochii altora. Dacă tu nu ai curajul să porți acele șosete colorate, ți se pare cel puțin interesant să vezi o persoană care le poartă în mod regulat și are această persoanalitate curajoasă și colorată, ce iese la iveală din când în când.Oamenii care aleg șosetele colorate sunt mai creativi. Succesul vine ca un rezultat al modului în care te percep oamenii. În plus, aceste persoane sunt văzute ca având un statut mai important decât persoanele care se pierd în mulțime. Această invidualitate este respectată de către cei care o observă.Dacă te numeri printre persoanele cărora le plac șosetele amuzante și neobișnuite, nu uita că ceilalți oameni îți apreciază originalitatea și îndrăzneala!