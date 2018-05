Ce ținute au ales vedetele pentru nunta Prințului Harry cu Meghan Markle

Alături de ei au fost numeroși membri ai Familiei Regale, dar și celebrități britanice sau staruri de la Hollywood.

Printre invitați s-au numărat Elton John, James Blunt, Oprah Winfrey, Amal şi George Clooney, Victoria şi David Beckham, Serena Williams.

Ceremonia, care a respectat tradiţiile monarhiei britanice, a fost presărată şi cu câteva elemente inedite. Un astfel de moment intim a fost cel când, după ce mireasa a ajuns la altar, fiind condusă de socrul său, prinţul Charles, Harry i-a spus: "Arăţi uimitor".

"Doi oameni s-au îndrăgostit şi cu toţii am apărut aici", a spus episcopul Michael Curry, şeful afro-american al Bisericii episcopale, într-un discurs în care a amintit de regele biblic Solomon, dar şi de Martin Luther King Jr, potrivit Mediafax . Discursul său a fost urmat de un cor gospel care a cântat piesa "Stand by Me".