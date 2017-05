Cum să porți colanții în ținutele de zi

Concepuţi pentru activităţile sportive, colanţii au fost integraţi cu succes şi în ţinutele de zi. Dar este foarte important să ştii cum să-i porţi corect

Cum să alegi colanţii

Colanţi, cămaşă boyfriend şi espadrile

Colanţi, top scurt şi cămaşă în carouri

Colanţi, bluză elegantă şi sandale cu toc

Colanţi imitaţie de piele şi pantofi cu toc

Colanţi şi cămaşă din denim

Din păcate, colanţii nu au o reputaţie prea bună atunci când vine vorba de ţinutele de zi, iar de vină sunt greşelile majore pe care le fac unele femei atunci când îi poartă. De aceea este esenţial să ştii cum să alegi şi să porţi corect colanţii.Găseşti colanţi în orice magazin de haine, la fiecare pas. Dar pentru că o pereche de colanţi de calitate proastă îţi poate afecta serios imaginea, este necesar să alegi cu grijă. În primul rând, materialul din care sunt confecţionaţi colanţii trebuie să fie elastic, dar dens. Materialele de proastă calitate sunt ţesute rar, iar colanţii sunt din această cauză transparenţi. Înainte de a-i cumpăra, întinde puţin materialul şi îndreaptă-l către fereastră sau sursa de lumină. Dacă se poate vedea prin ei, nu ar trebui să-i cumperi. De asemenea, materialul de calitate poate avea şi un tip de căptuşală fină, care oferă un plus de confort.Al doilea pas în alegerea colanţilor este verificarea cusăturilor. Acestea trebuie să fie rezistente şi dese, astfel ca atunci când se întind pantalonii cusăturile să nu se lărgească. De asemenea, colanţii nu trebuie să fie exagerat de strâmţi, ci ar trebui să permită o mişcare lejeră.Croială masculină şi lejeră a unei cămăşi boyfriend realizează un contrast interesant cu o pereche de colanţi de culoare neagră. Asociază cu espadrile sau pantofi sport pentru un look relaxat. Este opţiunea perfectă pentru o ţinută de călătorie, aşa cum o demonstrează şi vedetele care o poartă des atunci când călătoresc cu avionul.O modalitatea de a-ţi pune în evidenţă corpul tonifiat este aceea de a purta o pereche de colanţi asociaţi cu un top scurt şi o cămaşă în carouri.Vei obţine o ţinută de zi foarte interesantă. Asociază cu o pereche de ghete sau pantofi sport.Cu ajutorul colanţilor poţi crea şi ţinute sofisticate, care se potrivesc pentru un look smart casual de zi. Asortează o pereche de colanţi negri cu o bluză sau o cămaşă elegantă şi sandale cu toc. Accesorizează ţinuta cu un colier statement şi un plic sau clutch. Este combinaţia ideală pentru o întâlnire cu prietenele sau o masă în oraş cu persoana iubită.Este foarte simplu să creezi o ţinută sexy, care se potriveşte pentru o petrecere informală sau o ieşire în club dacă asociezi colanţii de tip imitaţie de piele cu o pereche de pantofi cu toc. Optează pentru un top ceva mai lung şi mai larg care să echilibreze ţinuta.Atunci când eşti grăbită şi nu ştii ce să porţi, o combinaţie foarte simplă la care poţi apela este cămaşa din denim şi colanţii negri. Accesorizează cu o pălărie şi o minipoşetă de umăr, pentru a-i oferi ţinutei tale un plus de personalitate. Este o variantă foarte simplă pentru un look relaxat de zi. Poţi purta această ţinută cu sandale cu toc într-o nuanţă neutră, dar şi cu balerini.