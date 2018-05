La ediția din acest an a Galei Met starurile au ales ținute de inspirație catolică

Organizată anual în prima zi de luni din mai, de Institutul Costumului de la Muzeul Metropolitan din New York, Gala Met este o adevărată paradă a ținutelor extravagante cu o tematică aleasă de organizatori.





În acest an, tema a fost dedicată expoziției "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" (Trupuri paradisiace: Moda şi Imaginaţia catolică) de la Institutul Costumului, expoziție care a beneficiat de fondurile strânse în urma evenimentului. Starurile au ales astfel ținute spectaculoase cu temă religioasă, de la rochii inspirate din sutanele preoților și capele cardinalilor, și până la straiele călugărilor catolici.





Anul acesta, printre participanţi s-au numărat Amal Clooney, Rihanna, Donatella Versace şi Anna Wintour, redactorul -şef al ediţiei americane a revistei Vogue, care au prezidat gala.Biletele pentru acest eveniment costă între 30.000 de dolari şi 275.000 de dolari pentru o masă, dar este nevoie de invitaţie pentru a participa la această gală, potrivit Mediafax.





Descoperă câteva dintre cele mai interesante ținute purtate de vedete la Gala Met 2018.