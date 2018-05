Sarah Jessica Parker arată mai îmbătrânită ca niciodată

Vedeta a fost în centrul atenției la începutul săptămânii când a avut loc Gala Met 2018, unul dintre cele mai importante evenimente. În unele fotografii, ea arată mai îmbătrânită ca niciodată.

Luni seara a avut loc gala Metropolitan Museum of Art (MET) din New York, la care au fost prezente vedete care s-au inspirat din vestimentaţia religioasă catolică. Astfel că unele vedete precum Sarah Jessica Parker, Rihanna, Jennifer Lopez au adoptat ținute de-a dreptul spectaculoase, în vreme ce altele au ignorat complet dress code-ul (Cindy Crawford, Gisele Bündchen, Kylie și Kendall Jenner, Kate Moss).





Sarah Jessica Parker, în vârstă de 53 de ani, a uimit cu rochia aurie, brodată cu aripi și semnată Dolce & Gabbana, însă piesa de rezistență a fost coroana de pe cap în centrul căreia este prezentată scena nașterii lui Iisus. Însă, ea pare să fie departe de imaginea iconică și sexy pe care a avut-o în celebrul serial ”Sex and the City”.





Însă, tocmai această coroană i-a venit de hac, deoarece toți fotografii au încercat să surprindă de aproape toate detaliile. Fotografiile portret nu sunt deloc măgulitoare pentru vedeta care arată parca mai îmbătrânită ca niciodată.





Vedeta a mai fost surprinsă de paparazzi pe stradă.În ciuda vestimentației neglijente pe care o adoptă în ultima vreme, și cu care nu suntem deloc obișnuiți după imaginea glamour pe care o afișa în Sex and the City, vedeta pare tot mai îmbătrânită la față.





Sarah Jessica Parker are 53 de ani, este căsătorită cu Matthew Broderick de 21 de ani și au împreună trei copii, respectiv Marion, James și Tabitha.





La începutul săptămânii a avut loc la New York cel mai important eveniment din calendarul anual al modei: Gala Met. Dress code-ul a fost inspirat de expoziția Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination de la Metropolitan Museum of Art. Expoziția explorează dialogul aparte dintre arta religioasă și piese spectaculoase de modă, de la icoane la iconic, de la picturi la piese din garderoba papală.