7 ţinute care îţi fac picioarele să pară mai lungi

Pantalonii cu talie înaltă şi fustele cu dungi verticale nu ar trebui să-ţi lipsească din garderobă dacă eşti minionă. Află ce alte piese vestimentare să porţi

Alege o ţinută monocromă

Poartă o jachetă scurtă

Asortează culoarea pantofilor cu tonul pielii tale

Alege fuste şi pantaloni cu talia înaltă

Asociază talia înaltă cu topuri scurte

Alege liniile verticale

Poartă cizme lungi

Un outfit într-o singură culoare realizează o linie continuă ce oferă iluzia de înălţime. Este valabil pentru orice culoare, dar atunci când porţi negru beneficiezi şi de avantajul de a părea mai înaltă şi mai subţire.Jachetele ajung de obicei până la nivelul taliei. Dar dacă alegi una puţin mai scurtă, vei crea efectul vizual de picioare care se continuă până la nivelul jachetei. Este un truc foarte simplu care te va ajuta să obţii iluzia unor picioare mai lungi. Vei obţine acest efect dacă porţi o astfel de jachetă cu pantaloni cu talie înaltă, dar şi cu o rochie lejeră.Este foarte simplu să extinzi vizual lungimea picioarelor tale până la talpă atunci când nu există "întreruperi" de culoare. Balerinii nude sunt foarte eficienţi în acest sens, dacă îi alegi într-o culoare care se potriveşte tonului pielii tale. Dar pentru un plus de înălţime, optează pentru pantofi cu toc cu vârfuri ascuţite şi sandale cu barete subţiri.O regulă generală de care să ţii cont este aceea că pantalonii şi fustele cu talie înaltă îţi fac picioarele să pară mai lungi pentru că se termină deasupra taliei tale. Vei crea iluzia că de fapt talia ta este mai sus decât este în mod natural, ceea ce îţi face picioarele să pară mai lungi.Iar pentru a amplifica efectul, alege pantaloni cu talie înaltă care sunt lungi, atingând solul cu tivul, astfel încât să-i porţi cu tocuri care să nu fie vizibile.Deja am prezentat avantajele pe care le oferă o piesă vestimentară cu talie înaltă pentru a crea efectul de picioare lungi, dar pentru a dubla acest efect, asociază cu un top ceva mai scurt. Îţi va face trunchiul să pară mai mic, extinzând vizual picioarele.Chiar dacă îţi plac dungile marinăreşti orizontale, trebuie să renunţi la ele dacă vrei ca picioarele tale să pară mai lungi. Alege, în schimb, dungile verticale care atrag privirea in sus şi jos, ceea ce te ajută să obţii iluzia de înălţime. O fustă maxi cu astfel de dungi îţi va face picioarele să pară mult mai lungi decât sunt.Este un truc foarte util pe care să îl foloseşti toamna şi iarna. Cizmele înalte, peste genunchi, sunt perfecte când vine vorba de alungirea picioarelor. Poartă-le cu fuste scurte sau pantaloni skinny într-o nuanţă asemănătoare cizmelor, care vor accentua efectul de alungire.