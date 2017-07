7 soluții simple pentru rochiile dificil de purtat

Cu siguranță ți s-a întâmplat să vezi în magazin o rochie superbă, fie decoltată, fie cu spatele gol sau cu umerii goi, pe care nu ai cumpărat-o pentru că te-ai gândit că va fi dificil de purtat. Dar asta pentru că nu știi ce soluții simple există să porți orice rochie, indiferent de model, fără să se vadă sutienul. Iată câteva trucuri pe care să le încerci:

Rochia fără bretele

Sutienul fără bretele este o soluție bună în teorie, dar în practică nu este chiar atât de simplu. Are tendința de a aluneca de-a lungul zilei și vei fi nevoită să tot tragi de el, mai ales dacă ai o cupă mai mare de C. În schimb, un body cu sutien integrat va rămâne la locul lui întreaga zi. Este cea mai bună opțiune pentru femeile cu sânii mari care își doresc să poarte o rochie fără bretele. Pentru un plus de susținere, alege body-ul cu o mărime mai mică și cupele cu o mărime mai mari.