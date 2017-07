Scarlett Johansson se distrează înainte de divorţ: Un iubit la două săptămâni!

Vedeta a fost văzută în compania actorului Colin Just, apoi a fost pozată ţinându-se de mână cu avocatul Kevin Yorn, iar acum se întâlneşte din nou cu Just.

În aşteptarea pronunţării divorţului, Scarlett Johansson pare decisă să încerce o nouă relaţie. Şi tot încearcă de ceva timp - la fiecare două săptămâni apare cu alt partener.



Actriţa în vârstă de 32 de ani a fost văzută din nou în compania starului show-ului de televiziune "Saturday Night Live" Colin Jost (35 de ani). Cei doi au mai fost împreună în luna mai, dar s-au despărţit.



Potrivit mai multor surse citate de tabloidul online american TMZ, cei doi s-au întâlnit vineri şi au luat cina la restaurantul The Palm din East Hampton, New York. Într-o fotografie obţinută de cotidianul britanic Daily Mail, Scarlett şi Colin par foarte apropiaţi în timp ce stau de vorbă pe o canapea, cu băuturile pe masa din faţa lor.



Câţiva clienţi au povestit pentru TMZ că cei doi "s-au giugiulit" din când în când şi au zăbovit la masă până după miezul nopţii. Luni, ei au fost împreună la plajă, în Montauk, a dezvăluit pentru Us Weekly o persoană din anturajul cuplului. Cei doi au fost însoţiţi de fratele lui Colin şi de soţia acestuia. Tot Us Weekly scrie că Scarlett şi Colin au mai avut o întâlnire la THe East Pole, în New York, luna trecută, când s-au ţinut de mână şi erau foarte apropiaţi.



Scarlett şi Colin s-au întâlnit prima oară în mai, când s-au cunoscut după o petrecere.

Ulterior, pe 17 iunie, vedeta a fost văzută în New York ţinându-se de mână cu avocatul ei, Kevin Yorn., a declarat o sursă pentru People Scarlett Johansson a înaintat în martie, la New York, actele pentru a divorța de jurnalistul francez Romain Dauriac, pe motiv că "mariajul este distrus într-un mod ireparabil", și a cerut custodia deplină a fiicei lor de doi ani, Rose.Cei doi s-au căsătorit în 2014 și au semnat un acord prenupțial, potrivit documentelor tribunalului, instanța solicitând acum ca acesta să fie pus în aplicare.Dauriac a transmis într-un comunicat că este un lucru "nefericit" că Johansson a solicitat divorțul la tribunal "și a făcut publice divergențele noastre"., a spus el.