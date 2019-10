"A Night in the Jungle" - noua colectia Toamna Iarna 2019-20 semnata Andreea Tincu

Colectia Andreea Tincu Toamna Iarna 2019-20 a fost prezentata pe 14 septembrie, in cadrul Vienna Fashion Week. Este o colectie inspirata intitulata sugestiv A Night in the Jungle.





Printurile sunt create manual de catre Andreea Tincu, fiind exclusivitatea brandului AT. Materialele folosite sunt 100%naturale, cu preponderenta matase premium, italiana. Liniile sunt o combinatie intre forme minimaliste si forme construite complex, asimetrice.



Cromatica colectiei se deschide cu tinute albe si negre, in care intervine treptat culoarea puternica, in tonalitatea rozului fuchsia si a albastrului electric.



Pliseurile pe matase, normale sau soleil, manecile cu volum, decolteul la baza gatului, kimono-ul de matase, paltonul maxi sau rochiile cu volumetrie complexa sunt doar cateva dintre elementele specifice ale colectiei.

Accesorizarea colectiei este semnata Musette.



