Ce pantofi sport se poartă în primăvara 2017? 8 modele

Pentru sezonul primăvară - vară 2017, pantofii sport par să fie total reinventaţi. Deşi sunt inspiraţi de modelele clasice de sneakerşi, pantofii sport în tendinţe pentru acest sezon includ detalii feminine, care îi fac mai uşor de integrat în orice ţinută de zi.

Pantofi sport în nuanţe metalice

Pantofi sport cu pampoane

Pantofi sport cu funde

Imprimeuri florale

Printuri în formă de stele

Pantofi sport din saten

Pantofii sport brodaţi

Pantofii sport cu aplicaţii

Culorile metalice sunt anul acesta bine reprezentate şi în ceea ce priveşte pantofii sport, argintiul fiind nuanţa predominantă. De asemenea, detaliile care le oferă un plus de originalitate, precum funde sau pampoane în loc de şireturi, sunt un trend important pentru primăvara aceasta în materie de pantofi sport. Printurile florale, care revin puternic în trend în fiecare primăvară, vor fi prezente şi în cadrul modelelor de sneakerşi pentru acest sezon. Şi broderiile aplicate pe pantofii sport sunt un stil pe care să-l încerci primăvara aceasta, la fel şi aplicaţiile de cristale sau perle.Pantofii sport arată foarte bine în tonuri de gri-argintiu, motiv pentru care devin tot mai populari pe zi ce trece. Sunt ideali pentru o ţinută sport modernă şi originală, fiind şi foarte uşor de asortat.Sunt cât se poate de trendy şi interesanţi, reuşind să ofere un plus de originalitate oricărei ţinute. Şireturile clasice sunt înlocuite de pampoane pufoase, iar rezultatul este o pereche de încălţări sport de-a dreptul nonconformiste.O altă variantă de a transforma pantofii sport într-o pereche de încălţări inedite este înlocuirea zonei de şireturi cu detalii de tip fundă. Aceste modele deosebite se numără printre tendinţele importante în materie de sneakerşi pentru primăvara 2017.O tendinţă majoră pentru primăvară-vară 2017, imprimeurile florale sunt incluse şi în designul pantofilor sport pentru acest sezon. Nu îţi va fi dificil să găseşti astfel de modele pentru că cele mai multe branduri au inclus în colecţiile lor sneakerşi realizaţi din materiale decorate cu imprimeuri florale.Un alt motiv care va fi pe val în această primăvară în materie de pantofi sport este cel al printurilor sub formă de stele.Fie desenate în diverse culori, fie acoperite cu paiete sau materiale strălucitoare, stelele vor oferi un plus de originalitate pantofilor tăi sport.Acoperiţi cu acest material delicat, cu o strălucire discretă, pantofii sport se transformă în încălţări foarte feminine şi chiar elegante. Satenul în nuanţe nude este alegerea perfectă, fiind uşor de asortat cu rochiile diafane de primăvară şi vară.Un alt detaliu care oferă un plus de feminitate pantofilor sport. Este vorba despre broderiile delicate, realizate în detalii minuţioase, care reuşesc să transforme o pereche de sneakerşi în elementul central al oricărei ţinute. Optează pentru broderii cu motive florale, pentru a include două trenduri într-unul singur.Perlele, cristalele sau ţintele sunt detalii pe care nu te-ai aştepta să le vezi pe o pereche de pantofi sport. Dar tocmai pentru că sunt neobişnuite, reuşesc să ofere unei perechi de sneakerşi o strălucire deosebită şi un plus de originalitate.Foto: purewow.com