Țipi la copilul tău? Acest obicei îi afectează creierul!

Ai obiceiul să țipi la copilul tău atunci când nu este cuminte? Poate crezi că este un gest inofensiv, dare specialiștii au descoperit că acest comportament îi afectează pe cei mici mai mult decât ar putea părea.

Medicul pediatru Laura Markham susține că atunci când țipi la copilul tău, îi modifici într-o oarecare măsură creierul. În loc să învețe cum să se calmeze, cel mic învață că este în regulă să ai reacții agresive verbal sau învață să se închidă în sine. Megan Leahy, mama a trei copii și expert în parenting, a explicat pentru Washington Post că atunci când un părinte țipă la copilul său, creează două potențiale caracteristici negative. "Fie îi stimulezi agresivitatea, fie rușinea. Iar acestea nu sunt caracteristici pe care părinții și le doresc pentru copiii lor", este de părere specialistul.





În cadrul unui studiu realizat în anul 2013 la Universitatea din Pittsburgh, cercetătorii au descoperit că "disciplinarea verbală dură", așa cum au numit-o aceștia, nu are efect în cazul adolescenților și are, de fapt, efecte similare cu disciplinarea fizică. Care a fost concluzia? Părinții care țipă la copiii lor le accentuează acestora comportamentul negativ și duc la apariția depresiei. Chiar și în familiile iubitoare, țipatul ocazional la copii are același efect asupra acestora.





Dar în unele cazuri este OK să țipi, potrivit medicului Laura Markham, citat de simplemost.com . Dacă cei mici își fac rău unul altuia sau se află în situații periculoase, este necesar să țipi pentru a produce șocul necesar care îi va face să renunțe la ceea ce fac în acea clipă. Dar secretul este să calmezi imediat copilul după aceea și să explici de ce ai fost nevoită să țipi.





Ce poți face ca să nu mai țipi la copilul tău





Viața de părinte nu este deloc ușoară.Niciun părinte nu vrea să țipe la propriul copil, dar numeroși factori, așa cum sunt oboseala, stresul sau năzdrăvăniile celor mici pot face chiar și cel mai calm părinte să explodeze. Dar pentru a pune capăt acestui obicei nociv, poți încerca unele trucuri. Iată care sunt:





Dacă simți că nu faci față și îți vine să țipi, fă o pauză scurtă. Cere-i partenerului tău sau cuiva din familie să stea câteva minute cu copilul până când reușești să te calmezi.

Adaptează-ți așteptările. Este necesar să știi ce așteptări poți avea de la copilul tău în funcție de vârsta sa. De exemplu, copiii sub patru ani nu înțeleg pe deplin conceptul de "comportament interzi". Le este foarte greu să înțeleagă de ce nu au voie să facă anumite lucruri. Iar atunci când simți că ești la un pas să țipi, amintește-ți acest lucru.

Identifică factorii de stres. Dacă simți că nu poți face față copilului tău înainte de a-ți bea cafeaua, pune-ți ceasul să sune cu o jumătate de oră mai devreme. Iar dacă situațiile de criză apar când sunteți la cumpărături, încearcă să faci cumpărăturile fără cel mic.





Învață să-ți controlezi emoțiile. Atunci când ești conștient de ceea ce simți, îți va fi mai ușor să-ți controlezi emoțiile. Iar tehnici simple de calmare, precum strângerea unei mingi antistres, repetarea unor enunțuri precum "Are doar 3 ani. Este doar un copil" etc. te-ar putea ajuta să te eliberezi de emoțiile negative care te fac să țipi la cel mic.