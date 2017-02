Rujeola la copii: simptome, tratament și transmitere

Rujeola, pojarul, este o boală eruptivă gravă, de origine virală.

Se transmite pe cale aeriană, prin intermediul picăturilor de salivă şi secrețiilor nazale din timpul tusei, strănutului sau vorbirii.În afara organismului, virusul are o durată de viață mică (aprox. 2 ore), dar este foarte rezistent la frig, ceea ce face ca boala să fie mai frecventă în perioadele reci ale anului.Boala este foarte contagioasă, gazda virusului putând transmite boala cu câteva zile înainte de apariția simptomelor.Perioada de incubație durează între 7 și 18 zile. Debutul bolii este brusc şi violent, cu febră ce depășește 39 de grade Celsius, la care se adaugă inapetența (lipsa poftei de mâncare), cefalee (durere de cap), rinoree (secreții nazale abundente, apoase), strănut, intoleranță la lumină, dureri de gât, răgușeală, tuse uscată, inflamarea amigdalelor.După apariția febrei, la 24 - 48 de ore apare înroșirea mucoasei bucale, apariția de puncte roșii sângerânde, care, uneori, se găsesc pe toată lungimea tubului digestiv şi determină apariția vărsăturilor, diareei. Limba prezintă depozite albicioase cu marginile roșii, se inflamează ganglionii latero cervicali (laterali ai gâtului) și cei sub mentonieri ( sub bărbie). Tot acum apare semnul Koplik, tipic pentru rujeolă, reprezentat de mici pete albicioase cu un centru gri-albăstrui ce apar pe mucoasa obrajilor în dreptul molarilor.Erupția specifică apare la început în spatele urechilor, apoi pe față și gât, urmând ca în 2-3 zile să se răspândească pe tot corpul.Erupția este formată de pete de diverse dimensiuni, de culoare roz roșiatice, neregulate, ușor reliefate care dispar la presiune si au tendință de unire. Erupția durează circa 3 - 5 zile şi poate fi însoțită de un ușor prurit (mâncărime).Tratamentul constă în scăderea febrei cu preparate pe bază de ibuprofen, paracetamol sau algocalmin (când febra este foarte mare). Este contraindicată aspirina, la copii poate cauza apariția sindromului Reye ce poate fi fatal.Copilul trebuie izolat acasă între 7 si 10 zile, iar în cazul în care medicul recomandă spitalizare, aceasta trebuie respectată.În general, evoluția este ușoară, dar pot apărea mai multe complicații: prin suprainfectare a sistemului respirator, afectarea inimii (miocardită, pericardită) sau chiar encefalită. O complicație extrem de rară este panencefalita sclerozantă, care apare la câțiva ani distanță de la infecția cu virusul rubeolic, prin persistența acestuia la nivelul sistemului nervos.Trecerea prin boală asigură imunizare pentru tot restul vieții, iar singura metodă de prevenție rămâne vaccinarea.