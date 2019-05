Cele mai băgăcioase 5 zodii. Sunt cei mai buni detectivi!

Acestor zodii le place să rezolve misterele vieţii!

Care sunt cele mai băgăcioase zodii care pot fi detectivi excelenţi?

Descoperim unele trăsături de personalitate cu ajutorul astrologiei şi, pe măsură ce creştem, aflăm tot mai multe despre tendinţele specifice zodiei noastre.Spre exemplu, oamenii care urăsc confruntarea sunt prea impulsivi sau au probleme în luarea deciziilor, iar aceştia nu vor fi detectivi prea buni. Detectivii trebuie să fie băgăcioşi, să ia decizii de viaţă şi de moarte şi să facă lucruri pe care le-au gândit în prealabil.O altă trăsătură bună pentru acest rol este instinctul. Detectivii trebuie să fie suficient de creativi pentru a putea să se adapteze rapid în funcţie de situaţie.Rolul de detectiv este cel în care majoritatea Fecioarelor ar face o treabă bună. Pentru că sunt vigilente şi au abilitatea de a observa chiar şi cele mai mici detalii, ele sunt capabile să surprindă indicii pe care ceilalţi oameni le pot ignora. Cu cât este mai complicat cazul, cu atât mai bine pentru ele, pentru că acestea adoră să rezolve misterele bine ascunse. Acest semn zodiacal este extrem de inteligent şi sârguincios şi nu va face lucrurile pe jumătate. El va continua să lucreze la caz, cautând cu atenţie indicii până vor rezolva speţa.Scorpionul este intuitiv din naştere şi citeşte foarte bine oamenii. Are acel instinct care îl ajută să obţină informaţiile dorite din surse nevăzute. E extrem de bun la prinderea unui mincinos. Din moment ce e foarte bun la păstrarea propriilor secrete, el ştie către ce informaţii să se îndrepte.Scorpionul nu va lua lucrurile aşa cum i se dau, el va săpa mai adânc până când va da de adevăr.Gemenii ştiu ce întrebări să pună unui suspect, ştiu când să pună presiune asupra lor şi când să facă un pas înapoi în aşteptarea mărturisirii adevărului. Ei ştiu foarte bine să lucreze sub acoperire şi devin şi mai determinaţi atunci când piesele puzzle-ului încep să se unească şi să se potrivească. Mintea lor agilă e un mare avantaj în rolul de detectiv.Săgetătorul poate fi un detectiv extrem de bun datorită capacităţii lui de a relaţiona cu oamenii, precum şi a abilităţii native de a se adapta oricărei situaţii. El ar putea să călătorească în întreaga lume pentru a-şi duce acest rol la bun sfârşit sau ar putea lucra într-o secţie de poliţie, rezultatele sale fiind spectaculoase indiferent de condiţii.Urmărirea unui suspect este partea cea mai incitantă pentru acesta.Capricornul este obişnuit să muncească din greu şi să stea peste program la serviciu. El nu renunţă uşor şi e persistent atunci când îşi pune ceva în minte. Dă-i cazurile pe care toţi le refuză şi va investiga până va obţine răspunsurile dorite. El are o gândire logică şi nu se va lăsa influenţat de sentimente. El urmează un protocol şi lucrează metodic. Oamenii îl subestimează, dar el va râde întotdeauna ultimul!