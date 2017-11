Cele 4 zodii care se consideră superioare

Să fii prea plin de tine nu e deloc un lucru drăguţ, dar asta s-ar putea întâmpla din cauza faptului că te-ai născut într-unul dintre aceste semne zodiacale!

Taur

Leu

Fecioară

Săgetător

Iată cele 4 zodii care se cred cele mai bune din lume:Cu toţii ştim că aceşti nativi sunt foarte încăpăţânaţi şi cred că le ştiu pe toate. Nu vor recunoaşte niciodată că nu e aşa şi îşi vor expune toate cunoştinţele lor vaste, dând impresia că nimeni nu are cum să ştie mai multe lucruri ca ei. În timp ce inteligenţa lor este cu siguranţă cartea lor de vizită, comportamentul arogant îi face să îşi strice imaginea şi să îi înlăture pe cei buni de lângă ei.Leii îşi adoră sunetul vocii şi vor să dea lecţii tuturor celor din jur. Aceşti nativi se aşteaptă să uiţi tot ceea ce ştii şi să reţii doar ce te învaţă ei. Spre deosebire de Taur, personalitatea Leului este mult mai intuitivă şi teatrală. Dacă te implici într-o discuţie cu acesta, pregăteşte-te pentru un monolog de-al lui, decât pentru o dezbatere amicală sau o discuţie calmă. Leul câştigă chiar şi atunci când nu ştie despre ce vorbeşte, ceea ce îl face să fie unul dintre cele mai încrezute semne zodiacale.Totul de rezumă la un joc nedrept atunci când vine vorba de o discuţie cu o Fecioară.Tu trebuie să îţi vezi de ale tale şi să o laşi pe ea să fie cum vrea. Fecioara iubeşte să vorbească, dar atât de mult să creadă oare în ceea ce spune? Adevărul este că această persoană este plină de mândrie, la fel ca Leul, şi ar preferă să pornească o confruntare decât să stea să-ţi audă punctul de vedere. Fecioara, cunoscută ca fiind o perfecţioniostă, crede că doar ea are dreptate, iar tu nu eşti nici măcar pe aproape.Cunoscut pentru natura lui distractivă, Săgetătorul are adesea acea atitudine iubitoare de libertate care îi dă titlul de persoană autoritară atunci când vine vorba despre orice. El crede cu tărie că el ştie tot ce trebuie şi nu poate admite că tu ai putea cunoaşte la fel de multe ca el, dacă nu mai mult. Cuvântul mediu nu există pentru acest nativ. Intenţiile lui de a învăţa tot mai multe lucruri îl pot conduce către cunoaşterea absolută, şi odată ce dobândeşte multe cunoştinţe el se va crede superior. Dacă nu vrei să te alegi cu o durere de cap, evită să discuţi cu acesta despre călătorii sau spiritualitate.