Douglas lansează campania anuală de strângere de fonduri „Beauty Made to Give”

Douglas România lansează campania anuală de strângere de fonduri „Beauty Made to Give” începând cu 24 noiembrie 2017. Anul acesta, beneficiarul campaniei este Fundația HOSPICE Casa Speranței, iar fondurile vor fi direcționate către tratamentul copiilor și adulţilor cu boli incurabile, pacienți ai HOSPICE Casa Speranței. Astfel, pentru fiecare produs de machiaj Douglas Star Palette achiziționat din rețeaua de magazine și online, în perioada 24 noiembrie – 24 decembrie 2017, Douglas se angajează să ofere 10 lei Fundației HOSPICE, în limita sumei de 40.000 de lei.„Beauty Made to Give este o campanie de suflet pe care o lansam anual cu prilejul sărbătorilor de iarna pentru a susține cauzele care sprijină copiii cu boli oncologice. Anul acesta am ales să direcționăm fondurile către Fundația HOSPICE Casa Speranței și o cauză extrem de sensibilă, îngrijirea paliativă a pacienților copii și adulți cu boli incurabile ”, a declarat Lavinia Ivas, Country Manager Douglas România.Îngrijirea paliativă are ca scop îmbunătățirea calității vieții pacienților cu boli incurabile și familiilor acestora, prin îngrijire medicală pentru pacient, sprijin social și consiliere psiho-emoțională și spirituală pentru pacient și aparținători. Pacienții HOSPICE sunt persoane cu boli incurabile: adulţi cu diagnostice oncologice şi copii cu prognostic limitat de viaţă (indiferent că vorbim de boli limitatoare sau amenințătoare de viață), iar fundaţia își desfășoară activitatea în unitățile medicale din Brașov, din București, în Zărnești și Făgăraș, iar în prezent construiește un nou centru socio-medical la Adunații-Copăceni, lângă București, centru destinat exclusiv copiilor afectați de boli limitatoare de viață și familiilor lor.Celor peste 22.000 de pacienți care au primit ajutorul fundației în cei 25 de ani de existență aniversați în 2017 li se adaugă mii de cadre medicale și asistente care au fost instruite de către HOSPICE pentru a fi calificate în oferirea îngrijirii paliative, specialiști din România și 17 țări din regiune, lucru care a dus la câștigarea statutului de Centru de Excelență Regional în educația pentru dezvoltarea îngrijirilor paliative.“De 25 de ani, întregul sprijin al fundației este oferit gratuit și necondiționat bolnavilor și familiilor acestora, indiferent de condiția materială, starea socială și mediul din care provin pacienții.Mulți dintre copiii și adulții aflați în îngrijirea fundației nu își mai pot imagina acum lupta cu boala fără ajutorul celor care le-au atins, mângâiat și pansat sufletele. HOSPICE este o casă, un refugiu și un simbol care ne amintește tuturor că nu suntem singuri și că atunci când se aude formularea “ne pare rău, nu se mai poate face nimic” mai sunt încă multe lucruri care se pot face. La HOSPICE credem în redarea valorii fiecărei clipe de viață și mulțumim tuturor celor care ne susțin în acest demers, mulțumim Douglas pentru înțelegerea și susținerea cauzei noastre.”, afirmă Mirela Nemţanu, Director Executiv HOSPICE Casa Speranţei.Viziunea HOSPICE Casa Speranței este ca în România toți pacienții cu boli incurabile să beneficieze de servicii adecvate de îngrijire paliativă, la momentul potrivit, pentru a trăi cu demnitate fiecare clipă, alături de cei dragi lor. Fundația HOSPICE Casa Speranței este o organizație non-profit înființată în 1992 la Brașov şi care a introdus în România, pentru prima oară, conceptul de îngrijire paliativă, replicând modelul fundațiilor de tip hospice din Marea Britanie. Membră a familiei Hospices of Hope, HOSPICE Casa Speranței, este în acest moment cea mai mare fundație din țară care oferă gratuit servicii specializate de acest tip.