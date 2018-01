Ce ruj de culoare închisă ţi se potriveşte, în funcţie de nuanţa pielii tale

Ai vrea să porţi un ruj într-o culoare intensă şi sexy, dar ţi-e teamă că nu vei alege nuanţa potrivită? Buzele colorate în tonuri închise vor fi un trend important în machiajul acestui an.

Piele foarte albă

Ten deschis

Ten mediu

Ten măsliniu

Ten închis

A primit denumirea de machiaj 'vampy' şi este unul dintre stilurile preferate de starurile de la Hollywood.Este destul de riscat să porţi un astfel de machiaj, mai ales dacă nu ştii ce să alegi. Tocmai de aceea cele mai multe femei se tem să încerce rujurile în culori închise. Dacă alegi o nuanţă nepotrivită, obţii un efect complet opus faţă de ceea ce îţi doreai. Rujurile în culori închise creează un efect de îmbătrânire asupra chipului.Trebuie să ştii că poţi purta un ruj de culoare închisă chiar dacă ai pielea foarte albă. Nuanţele de roşu închis, de tip Merlot, reuşesc să-ţi pună tenul în valoarea, având tonuri delicate de albastru care avantajează pielea cu un subton rece. Pentru a obţine acel efect interesant ombre, aplică rujul către exteriorul buzelor şi blenduieşte culoare către centru folosind o pensulă specială pentru aplicarea rujului. Contrabalansează culoarea puternică printr-un fard de pleoape delicat, în nuanţe de piesică sau lavandă.Pielea deschisă la culoare nu înseamnă neapărat şi machiaj în nuanţe deschise. Încearcă un ruj mov mat, precum cel purtat de actriţa Lily Collins, care creează un contrast interesant cu subtonurile albăstrui ale tenului deschis. Păstrează restul machiajului într-o notă discretă, conturând delicat ochii şi folosind foarte puţin fard de pleoape.Un ruj violet intens este perfect pentru a crea un machiaj statement pentru pielea de nuanţă medie, cu subtonuri calde, roşiatice.Alege o nuanţă saturată de violet care pune în evidenţă pigmentul cald al pielii tale, apoi adaugă un strop de gloss transparent sau un fard strălucitor în centrul buzelor pentru a obţine efectul de buze voluminoase.Nuanţele de roşu Bordeaux sunt perfecte pentru pielea măslinie. Aşa cum o demonstrează şi modelul Chrissy Teigen, nuanţele închise de grena, care au mai mult pigment roşu decât violet, evidenţiază aspectul de bronz natural al tenului măsliniu, fără să accentueze pimentul galben al pielii. Este un machiaj al buzelor excelent pentru evenimentele speciale.Dacă pielea ta are subtonuri calde, aurii, atunci poţi opta pentru un look dramatic al buzelor, purtând un ruj mat, ciocolatiu închis. Acesta va aduce în prim-plan tonul cald, în nuanţe de caramel, al pielii tale. Rihanna poartă cu succes un astfel de machiaj al buzelor, fiind exemplul clar că un ruj închis la culoare are capacitatea de a oferi luminozitate tenului.