10 tendințe în machiaj pentru 2017

Dacă vrei să îți refaci colecția de make-up sau să profiți de reducerile de sezon la produse cosmetice, este bine înainte de toate să știi ce se poartă în 2017.

Am selectat 10 trenduri, ca să ai timp să te gândeşti care dintre ele te atrage şi mai ales care ți s-ar potrivi. De la decolorare, le nuanțe aprinse și linii îndrăznețe. Vezi ce ți se potrivește!– Este o tendință care se adresează mai ales persoanelor care au părul deschis la culoare sau celor care au șuvițe decolorate. Dacă ești brunetă, poți să îți păstrezi sprâncenele naturale groase.– Poate o ai deja în trusa ta de farduri, dar nu o folosești, acum a venit momentul ei: pudra iluminatoare este vedeta sezonului., aplicat pe pomeți și pe tâmple, pe post de contur este un element pe care îl poți adăuga cu încredere în machiajul tău.4. Ai încercat un? Să zicem... argintiu și cupru? Acum e momentul! Dacă vrei să faci o impresie puternică, poți apela cu încredere la aceste culori intense care te scot în evidență.5. Foloseşte. Buzele negre din machiajul gotic sunt ideale pentru un look liber și dezinhibat. La fel și buzele vosite în bordo. Atenție, dacă optezi pentru magnificul bordo trebuie să ai în întregime un machiaj foarte atent realizat, deoarece aceasta este o culoare deosebit de pretențioasă.– nu te teme să străluceşti! Glossul pentru pleoape te ajută să ai un look fresh și relaxat, fie că optezi pentru varianta trasparentă sau mată a produsului.Tamponează și vârful pomeților cu un strop de gloss pentru un efect spectaculos.7. Dacă ai un eveniment festiv, poți folosi. Pentru un machiaj de seară dramatic, aplică un strat subtire de glitter pe ploape, buze sau chiar sub pleoape.8. De la portocaliu mat, bordo îndrăzneț sau nemuritorul roșu aprins,sunt o tendință a sezonului. Accentuarea unei anumite părți a feței înseamnă să aplici un machiaj minimal în rest pentru un aspect modern și stilat, aşa că dacă ai folosit un ruj albastru sau oranj, foarte la modă anul acesta, ai grijă cum echilibrezi imaginea de ansamblu.9.– Liniile de tuș colorat pot fi aplicate pe pleoapa superioară sau imediat sub sprâncene. Un astfel de machiaj este purtat ca o expresie a personalității și presupune îndrăzneală și imaginație.10.– probabil nu ai mai încercat aşa ceva, însă cu puțină atenție poți obține rezultate uimitoare.Iar dacă vrei să te ocupi mai mult anul acesta de imaginea ta, să afli cum îți poți pune în valoare trăsăturile şi ce trenduri te avantajează, te poți înscrie la Cursul practic de machiaj pe care Valentina Bălaşa Ario îl începe din 4 martie la Fundația Calea Victoriei.