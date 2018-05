Potrivit unui studiu, aproximativ 58% dintre femei preferă lama de ras ca metodă de îndepărtare a părului, iar 75% dintre bărbaţi îşi rad zilnic barba.

Iată 10 remedii naturale pentru iritaţiile după epilat sau ras:

Acest lucru înseamnă că milioane de oameni trebuie să se ocupe de problemele legate de ras, cum ar fi iritaţiile.Ştiai că amidonul pur de porumb este utilizat în unele produse cosmetice, inclusiv în pudra pentru copii? Este considerat o componentă foarte calmantă atunci când se tratează iritarea cauzată de scutec şi erupţia cutanată. Aplicarea amidonului de porumb aduce o uşurare instantanee. Poţi utiliza o pudră de bebeluşi peste noapte, dar dacă nu ai una, încearcă să amesteci nişte amidon de porumb cu apă pentru a face o pastă pe care să o aplici pe zonele afectate timp de 10 minute. Apoi se clăteşte cu apă.De secole, mierea a fost folosită la scară largă pentru a vindeca rănile şi anumite afecţiuni ale pielii. Efectul său antiinflamator şi antimicrobian recunoscut ştiinţific poate funcţiona ca prin magie pentru zona iritată şi vei sfârşi cu o piele netedă şi bine hidratată. Aplică miere brută, organică pe zona afectată şi las-o să acţioneze timp de 10-15 minute. Clăteşte apoi cu apă caldă.Uleiurile esenţiale naturale sunt recunoscute pentru proprietăţile lor calmante şi anti-inflamatorii. Deci, uleiul de măsline este un remediu excelent pentru a repara funcţia naturală care acţionează ca o barieră a pielii. Uleiul din arbore de ceai are un efect antibacterian asupra pielii iritate. Uleiul de vitamina E esre renumit pentru proprietăţile sale antioxidante, ceea ce îl face unul dintre cele mai populare tratamente pentru diferite tipuri de probleme de piele. Alege un tip de ulei care îţi place şi aplică pe zonele afectate timp de două ori pe zi folosind dischete de bumbac. Reţine că uleiurile naturale de plante, cum ar fi cel de măsline, poate fi folosit direct pe pielea iritată, în timp ce uleiurile esenţiale ca cel de lavandă sau de arbore de ceai trebuie amestecat cu apă: 4-5 picături de ulei esenţial cu 2 linguri de apă.Aplicarea de comprese reci se numără printre cele mai simple metode de tratare a iritaţiilor. Un studiu demonstrează că terapia rece scade temperatura pielii şi reduce activitatea nervului. Deci, o compresă rece este cea mai bună alegere pentru o calmare instantanee de roşeaţă şi mâncărime. Poţi înfăşura câteva cuburi de gheaţă şi le poţi aplica pe zona afectată pentru câteva minute. Poate fi folosit şi un prosop umed.Indiferent de zonă, rasul în general provoacă mâncarime şi piele uscată. Dacă foloseşti des aparatul de ras, încearcă să restabileşti echilibrul natural de umiditate al pielii imediat după procedură.Una dintre cele mai simple moduri de a face acest lucru este de a aplica vaselina. Utilizeaz-o pe zona afectată şi las-o să acţioneze cel puţin 10-15 minute. Apoi, îndepărtează-o folosind un prosop umed.În afară de sfera medicală, oamenii au descoperit că acidul acetilsalicilic poate fi un truc după bărbierit pentru a face faţă erupţiilor cutanate şi iritaţiei. Când este aplicată pe zona afectată, aspirina funcţionează ca agent antiinflamator, făcând senzaţia de arsură de după bărbierit să fie mai puţin dureroasă şi iritantă. Se dizolvă 2-3 comprimate de aspirină în apă pentru a obţine o pastă. Se aplică pe zona iritată a pielii şi se lasă să acţioneze timp de 10 minute. Se clăteşte faţa cu apă călduţă.Oţetul din cidru de mere acţionează ca un agent antimicrobian care ucide germenii şi bacteriile şi ajută la reducerea inflamaţiei. Conţinutul său acid scade nivelul pH-ului pielii, făcând-o mai netedă şi mai puţin roşie. Se diluează oţetul din cidru de mere în apă înainte de a se aplica în zona afectată. Aplică-l folosind o dischetă din bumbac, lasă-l să se usuce câteva minute, după care clăteşte-te. Se recomandă prudenţă în cazul pielii sensibile.Ovăzul este bogat în avenantramide, compuşii fenolici cunoscuţi pentru proprietăţile lor antiinflamatorii. Studiile au arătat că ovăzul prezintă, de asemenea, proprietăţi antiproliferative şi anti-mâncărime care te pot ajuta să faci faţă iritaţiei pielii. Utilizează nişte făină de ovăz măcinată şi iaurt simplu pentru a obţine un amestec, apoi aplică pasta obţinută pe zona iritată a pielii. Se lasă timp de 30 de minute şi apoi se spală cu apă caldă.Unul dintre cele mai populare şi de încredere remedii pentru a vindeca diferite tipuri de probleme ale pielii are multe beneficii. Este un hidratant excelent şi un agent antibacterian care oferă calmare pielii iritate. Extrage substanţa asemănătoare unui gel din frunză şi freacă uşor pe piele. Las-o să se usuce şi clăteşte cu apă caldă.Pe lângă faptul că are o mulţime de vitamine şi minerale, castravetele este aproape în totalitate compus din apă, ceea ce îl face unul dintre cele mai bune hidratante naturale pentru pielea afectată şi iritată. Studiile arată că acesta are, de asemenea, un efect antiinflamator dacă e aplicat direct pe zona afectată. Aplică castravete proaspăt tăiat pe piele şi lasă-l să acţioneze timp de 15 minute. Pentru a reduce mai rapid senzaţia de erupţie şi arsură, utilizează un castravete rece din frigider.