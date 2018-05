Tot ce trebuie să ştii despre suplimentele cu colagen pentru piele

Colagenul ne menţine pielea sănătoasă şi cu un aspect tânăr. Îi oferă rezistenţă şi elasticitate, dar producţia sa scade pe măsură ce îmbătrânim

Ce este colagenul şi ce efecte are asupra pielii?

Cât de eficiente sunt suplimentele de colagen pentru piele?

Cum să iei suplimentele cu colagen

Zi de zi, aflăm despre noi trenduri şi remedii miraculoase pentru frumuseţea pielii. De multe ori poate că te întrebi dacă merită să le încerci pe unele dintre ele sau nu. Un astfel de exemplu este consumul de colagen, despre care se spune că ar fi benefic pentru piele. Produsele pe bază de colagen sunt tot mai populare, de la suplimente, băuturi, jeleuri sau chiar supă cu colagen.", declară pentru fashionista.com medicul dermatolog Joshua Zeichner. "", mai spune medicul.Dar colagenul nu afectează numai pielea. De fapt, este o componentă majoră în diferite părţi ale corpului, inclusiv învelişul care protejează încheieturile, cartilajele, vasele de sânge, tendoanele şi chiar ochii. Cu alte cuvinte, colagenul este esenţial pentru buna funcţionare a organismului.Din punct de vedere estetic, colagenul are un rol simplu, dar deosebit de important. "", declară nutriţionistul Brooke Alpert. Problema este aceea că producţia colagenului începe să scadă pe măsură ce îmbătrâneşti, acesta fiind principalul motiv de apariţie a ridurilor fine şi a efectului de piele lăsată, lipsită de fermitate. Prin urmare, soluţia pentru o piele strălucitoare şi cu un apect tânăr cât mai mult timp pare să fie simplă: consumul de colagen. Dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple pe cât par.Spre deosebire de unele vitamine şi minerale, pe care organismul tău le poate asimila direct din alimente sau suplimente, situaţia nu este aceeaşi în cazul colagenului. "", declară medicul dermatolog Arash Akhavan pentru fashionista.com.Prin urmare, chiar dacă îi oferi organismului tău o cantitate importantă de colagen sub formă de suplimente, în interiorul corpului acesta este descompus şi apoi recompus de la zero pentru a ajunge la nivelul pielii.Motivul principal este dimensiunea moleculară a colagenului, care este prea mare pentru a putea fi absorbită de corp ca atare. Cu toate acestea, experţii sunt de părere că amino acizii obţinuţi prin descompunerea colagenului din suplimente sunt esenţiali pentru ca organismul să producă propriul colagen benefic pentru piele. Prin intermediul suplimentelor de colagen, îi oferi corpului "materia primă" din care îşi creează propriul colagen.Forma în care consumi suplimentele de colagen este foarte importantă. Deşi există pe reţelele de socializare şi blogurile pasionatelor de frumuseţe numeroase reţete care oferă un surplus de colagen, de la jeleuri şi până la supă de oase, există o soluţie mult mai practică. "Alimentele şi băuturile bogate în colagen pot fi foarte utile, dar nu poţi determina cât colagen conţin. Suplimentele de colagen, fie că sunt sub formă de pudră, jeleuri, capsule sau băuturi, conţin mult mai mult colagen decât cele preparate în casă, iar colagenul este parţial descompus, fiind astfel mai uşor de absorbit de către organism", este de părere medicul dermatolog.E bine de ştiut că suplimentele de colagen sunt obţinute din produse de origine animală, precum oase de vită, carne şi piele de pui sau chiar peşte. De aceea, acestea nu sunt potrivite în cazul în care urmezi o dietă vegană.De obicei, suplimentele de colagen sunt sigure pentru consum şi nu prezintă efecte adverse, sunt de părere specialiştii. Cu toate acestea, este indicat să le consumi respectând cu exactitate indicaţiile din prospect sau recomandările de pe ambalaj.Dacă vrei să creşti producţia de colagen de la nivelul pielii fără să iei suplimente, atunci poţi apela la unele tratamente cosmetice care au acest efect. Corpul produce mai mult colagen atunci când este în proces de vindecare. Şi pentru că pielea este suţinută de colagen, microleziunile la nivelul pielii îi transmit corpului un semnal că trebuie să producă mai mult colagen în acea zonă. Tratamentele cu laser şi cele de microneedling, care provoacă microleziuni la suprafaţa pielii, stimulează producţia de colagen.De asemenea, unele produse cosmetice au un efect similar, printre care şi cele care conţin retinol. Retinolul este excelent pentru a stimula producţia de colagen şi elastină la nivelul pielii.