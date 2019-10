Măști de față cu lăptișor de matcă. 5 rețete care îți fac tenul perfect

Lăptișorul de matcă este cunoscut și drept elixirul tinereții. Această substanță este produsă de albinele muncitoare pentru a hrăni matca pe toată durata vieții sale și larvele în primele lor zile de viață. Este folosită de mii de ani în numeroase culturi din întreaga lume pentru a trata diferite afecțiuni și a menține pielea tânără. Lăptișorul de matcă include 132 de nutrienți, printre care peste 20 de amino acizi, proteine, vitaminele A, B, C și E. Este un ingredient excelent pentru revitalizarea pielii, pentru hidratare și combaterea semnelor îmbătrânirii. Are proprietăți antibacteriene, ajutând la tratarea și prevenirea acneei. Formula sa ușoară penetrează straturile pielii în profunzime, oferindu-i tenului tău nutrienții de care are nevoie pentru a fi sănătos și strălucitor. În același timp, lăptișorul de matcă are capacitatea de a stimula producția de colagen și de a îmbunătăți textura tenului.





Cea mai bună modalitate de a beneficia de toate efectele lăptișorului de matcă este prin intermediul măștilor naturale pe care le poți face acasă. Iată cinci rețete de măști de față cu lăptișor de matcă:





Mască egipteană pentru față și păr cu lăptișor de matcă





Înțelepciunea și cunoștințele egiptenilor antici s-au păstrat până în prezent. Iar unul dintre secretele lor în materie de îngrijire și înfrumusețare este masca cu lăptișor de matcă, propolis, miere și polen. Pentru o astfel de mască cu efect miraculos pentru piele și păr ai nevoie de:





1/2 cană cu ulei de măsline

1 lingură și jumătate de ceară de albine

1 lingură cu miere

1/2 lingură cu propolis

1/2 lingură cu lăptișor de matcă

1 lingură cu polen





Într-un recipient rezistent la microunde, amestecă uleiul de măsline și ceara de albine. Încălzește la cuptorul cu microunde în intervale de zece secunde până când ceara este topită complet. Amestecă și lasă la răcit timp de cinci minute, dar fără să se întărească.

Într-un alt bol, amestecă mierea, polenul, propolisul și lăptișorul de matcă. Amestecă bine, dar nu-ți face griji dacă ingredientele nu s-au amestecat omogen.

Adaugă amestecul de miere peste cel cu ulei de măsline și ceară și cu ajutorul unui tel electric (precum cel folosit pentru spuma de lapte) mixează bine până obții o pastă omogenă.

Pune masca într-un borcan cu capac ermetic și păstreaz-o la frigider.

Pentru a o folosi, înmoaie puțină mască în palme și aplică pe față. Dacă o folosești pentru păr, las-o să acționeze timp de o oră, apoi spală-te pe cap.





Mască de față cu lăptișor de matcă și gălbenuș de ou





Lăptișorul de matcă are efect astringent, micșorează porii și uniformizează culoarea tenului.Folosește-l în combinație cu gălbenușul de ou pentru a-i oferi pielii tale un plus de hidratare și numeroși nutrienți.





Ingrediente:

1 lingură cu lăptișor de matcă

1 gălbenuș de ou

1 lingură cu miere





Amestecă toate ingredientele într-un bol și aplică masca pe pielea curată. Las-o să acționeze timp de 15 minute, apoi clătește-te. Folosește această mască timp de o săptămână, în fiecare zi, iar rezultatele vor fi uimitoare.





Mască de față cu lăptișor de matcă și vitamina E









Ingrediente:

1 linguriță cu lăptișor de matcă

1 capsulă de vitamina E





Sparge capsula de vitamina E și amestec-o cu lăptișorul de matcă. Aplică masca pe pielea curată și uscată. Las-o să acționeze timp de zece minute, apoi clătește-te cu apă călduță. Poți folosi masca de două-trei ori pe săptămână. Vei observa rezultatele după primele folosiri.





Mască antiacneică cu lăptișor de matcă și Aloe vera





Lăptișorul de matcă este un antibiotic natural care ajută la prevenirea și combaterea acneei. Aloe vera are un efect calmant și hidratant, fiind deosebit de utilă în cazul tenului iritat, afectat de coșuri.





Ingrediente:

1 lingură cu lăptișor de matcă

1 lingură cu gel de Aloe vera

1 lingură cu miere





Amestecă toate ingredientele într-un bol curat din ceramică.Spală-te pe față cu apă călduță, apoi aplică masca și las-o să acționeze timp de 30 de minute. Clătește-te cu apă călduță și tamponează tenul cu un prosop. Foloseste masca de trei ori pe săptămână pentru cele mai bune rezultate.





Mască pentru detoxifierea tenului cu lăptișor de matcă și lămâie

Efectele astringente și nutritive ale lăptișorului de matcă îl transformă într-un ingredient excelent pentru curățarea tenului în profunzime. Combină cu zeama de lămâie pentru a elibera porii blocați și a exfolia delicat pielea.





Ingrediente:

1 lingură cu lăptișor de matcă

5-7 picături de zeamă de lămâie





Spală-te pe față cu apă călduță și loțiune pentru curățarea tenului. Tamponează pielea cu un prosop, apoi aplică masca cu lăptișor de matcă și zeamă de lămâie. Las-o să acționeze timp de 30 de minute, apoi clătește-te cu apă rece. Folosește această mască o dată pe săptămână pentru a curăța și detoxifia tenul.

Combinația de vitamina E și lăptișor de matcă este perfectă pentru a revitaliza tenul și a-i oferi acea strălucire naturală la care visezi.