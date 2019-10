Joaquin Phoenix l-a distrus psihic pe Jared Leto cu rolul din „Joker“: Manevra disperată pe care a încercat-o starul din „Suicide Squad“

Jared Leto a fost șocat, după terminarea filmărilor la „Suicide Squad“, când a aflat că va fi lansat filmul „Joker“ cu Joaquin Phoenix în rolul principal.

Manevra demnă de Joker

Când a acceptat rolul lui Joker în "Suicide Squad", Jared Leto nu știa că era condamnat la eșec. Cu toate străduințele sale, chiar dacă a tot ce era în stare, actorul n-a putut să scoată mai mult din personajul său. Și nici măcar asta nu l-a îngropat definitiv, dar ce era mai rău abia urma.Jared a aflat că se va face filmul "Joker", cu Joaquin Phoenix, abia după ce el terminase de filmat pentru "Suicide Squad". L-a cuprins disperarea și e de înțeles de ce: Phoenix era singurul care putea lua rolul ăsta și să-l facă perfect, impecabil, magistral.



Jared și-a dat seama că, inevitabil, partitura sa urma să fie comparată cu cea a lui Phoenix și a simțit că n-avea nicio șansă: el tocmai jucase într-o producție pur comercială, în care Joker era un personaj construit "la grămadă", aruncat printre alți eroi negativi, si în care toate scenele lui abia mai însumau zece minute după tăierile de la montaj.



În schimb, Phoenix, actor cu un potențial strivitor, urma să facă "singur" un film întreg, etalându-și în voie fabulosul "arsenal" actoricesc. Nu-i vina lui Jared Leto - oricine ar fi fost în locul său ar fi simțit la fel, deși, la fel de adevărat, există câteva nume care ar fi scos ceva mai mult decât el din acel Joker neconvingător.



Atât de furios a fost Jared Leto când a aflat de proiectul cu Joaquin Phoenix, încât a încercat cu disperare anularea acestuia. O mișcare nebună, demnă de Joker, care arată cât de disperat era.





Câștigător al unui Oscar pentru rolul din "Dallas Buyers Club", Leto și-a pus agenții să convingă studiourile Warner Bros. să renunțe la filmul regizat de Todd Phillips, scrie The Hollywood Reporter. El și-a contactat reprezentanții de la agenția CAA, dar încercările sale de a sabota filmul au fost zadarnice. Totodată, Jared Leto și-a rugat pe managerul său muzical, Irving Azoff, să-l ajute în încercarea de a opri filmul "Joker".



La scurt timp după această tentativă, actorul a trecut la rivalii de la agenția WME. Potrivit publicației citate, el ar fi schimbat patru echipe de agenți la CAA înainte de a părăsi agenția.

I-a trimis un șobolan lui Margot Robbie

Actualmente, nici Warner Bros., nici Azoff, nu mai lucrează cu actorul în vârstă de 47 de ani.Leto nu a făcut nicio declarație despre filmul în care Joaquin Phoenix îl interpretează pe Arthur Fleck, dar surse din anturajul său au afirmat că acesta s-a simțit "singur și supărat" când primele detalii despre noua producție au fost date publicității.După ce partitura sa din "Suicide Squad" a fost redusă la doar zece minute, o sursă a spus:



Leto a petrecut mai multe luni lucrând pentru a intra în pielea personajului său, timp în care i-a trimis cadou un șobolan viu colegei sale de platou, Margot Robbie, care a interpretat-o pe "nebuna" Harley Quinn, și niște gloanțe lui Will Smith.



Lansat în 2016, "Suicide Squad/ Brigada sinucigașilor" s-a bucurat de succes la box office, cu încasări globale de 746,8 milioane de dolari la un buget de 175 de milioane de dolari, dar a fost considerat un eșec de critici.



Cei de la Warner Bros.

pregătesc o continuare pentru filmul cu supereroi negativi, dar Leto nu se va întoarce în postura lui Joker. Margot Robbie (Harley Quinn), Jai Courtney (Captain Boomerang), Viola Davis (Amanda Waller) și Joel Kinnaman (Rick Flagg) sunt singurele staruri din primul film care vor reveni în a doua ecranizare.În regia lui James Gunn, noua producție îi va include în distribuție, printre alții, pe Idris Elba, Nathan Fillion, John Cena, Pete Davidson și Taika Waititi.





Deși încă nu are un succes de casă la fel de bun ca "Suicide Squad", Joker-ul lui Joaquin Phoenix le place mai mult criticilor, cu un rating de 67% pe platforma Rotten Tomatoes.



După "Suicide Squad", Leto a mai jucat sporadic, având roluri doar în "Blade Runner 2049" (2017) și "The Outsider" (2018). Actorul filmează în prezent pentru "Little Things", din distribuția căruia mai fac parte Denzel Washington, Rami Malek și Natalie Morales.





