Cum să scapi rapid de cearcăne și pungi

Pe lângă factorul genetic, care determină apariția pungilor sau cearcănelor persistente, stilul de viață și unele obiceiuri zilnice sunt responsabile pentru aceste efecte neplăcute.

Bea suficientă apă

Folosește comprese reci

Aplică felii de cartofi

Bea ceai verde neîndulcit

Iată ce ar trebui să faci ca să scapi rapid de cearcăne și pungile de sub ochi:Unul dintre motivele pentru care pungile de sub ochi apar brusc este consumul excesiv de sare. Dacă te trezești dimineața cu pungi sub ochi, atunci probabil că ai mâncat seara alimente mult prea sărate. Chipsurile, măslinele verzi, brânza, mezelurile sunt numai câteva dintre alimentele care conțin foarte multă sare și care provoacă apariția pungilor. Primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când te confrunți cu această problemă la prima ora a dimineții este să te hidratezi suficient. Bea imediat după ce te-ai trezit un pahar mare cu apă în care ai stors jumătate de lămâie. Apa va elimina excesul de lichide din țesuturi, inclusiv de la nivelul feței, și te va ajuta să scapi de efectul de ochi umflați.Compresele cu apă rece sau masajul delicat al zonei ochilor cu un cub de gheață stimulează circulația sanguină, care determină eliminarea toxinelor blocate în zona ochilor și contribuie la o mai bună oxigenare a țeturilor. Astfel pungile de sub ochi vor fi eliminate rapid. Este o soluție perfectă și pentru a scăpa de efectul de ochi înroșiți după o noapte nedormită. Compresele cu apă rece mai au rolul de a contracta vasele de sânge care sunt de obicei mult mai vizibile atunci când ești obosită și care determină accentuarea cearcănelor.Cartofii cruzi au un efect antiinflamator, ceea ce înseamnă că reduc volumul țesuturilor inflamate, așa cum se întâmplă și atunci când te confrunți cu pungi sub ochi.Aplică pe ochi câte o felie de cartof curățat și spălat bine. Stai întinsă pe spate timp de câteva minute cu feliile de cartofi pe ochi, iar pungile de sub ochi vor dispărea treptat.Antioxidanții sunt esențiali pentru a combate inflamațiile din organism, iar ceaiul verde este un remediu excelent din acest punct de vedere. Ceaiul verde acționează precum un detoxifiant, eliminând excesul de toxine din corp, responsabile și pentru efectul de cearcăne și pungi sub ochi. Este important să bei infuzie de ceai verde, neîndulcit, în care să adaugi câteva felii de lămâie pentru un plus de vitamina C, un alt antioxidant important de care organismul are nevoie. Poți folosi pliculețele folosite de ceai verde și pe post de comprese pentru ochi. Lasă-le timp de câteva minute la răcit, în frigider, apoi aplică-le pe ochi și lasă-le să acționeze timp de cel puțin cinci minute.