Cum să-ți îngrijești corect părul dacă ești brunetă. 6 sfaturi

Află ce poți face pentru ca părul tău să se mențină sănătos și să aibă permanent o nuanță intensă și strălucitoare

Alege nuanțe ușor de întreținut

Gândește-te bine înainte de a te decolora

Folosește produse nuanțatoare

Clătește-ți părul cu cafea

Protejează-ți părul de soare

Evită temperaturile ridicate

În mod sigur ești mândră de nuanța ta de brunet și faci totul pentru ca părul tău să arate impecabil. Dar există câteva trucuri foarte utile care te ajută să-ți pui și mai bine culoarea părului în evidență, fie că ai părul natural sau vopsit. Iată ce să încerci:Dacă te vopsești, atunci este de preferat să optezi pentru nuanțe care sunt ușor de întreținut și nu necesită vizite dese la salon. Tonurile ceva mai deschise, care nu creează un contrast puternic cu rădăcinile proaspăt crescute sunt o opțiune bună în acest caz. Alege ciocolatiu, caramel închis, șaten și stilul ombre în defavoarea negrului intens. Nu doar că sunt mai ușor de întreținut, dar au și capacitatea de a îndulci trăsăturile și de a șterge câțiva ani de pe chip, comparativ cu nuanțele foarte închise.Este de-a dreptul imposibil să nu-ți dorești o nuanță puțin mai deschisă uneori. Dar este foarte important să știi care sunt consecințele decolorării asupra părului brunet. Decolorarea părului închis la culoare are ca efect schimbarea texturii părului, dar și a structurii sale. Părul tău va deveni aspru, uscat și lipsit de strălucire pentru că vor fi folosite soluții puternice menite să scoată pigmentul de culoarea închisă. Înainte de a face acest pas, discută cu un specialist ca să știi exact la ce să te aștepți.Pentru a-ți păstra culoarea intensă și strălucitoare cât mai mult timp, fără a fi nevoită să te vopsești prea des, folosește produse de îngrijire cu pigmenți nuanțatori.Fie că alegi șampon, balsam sau mască cu pigmenți, aceste produse au capacitatea de a adăuga treptat pigmenți în interiorul firului de păr, contribuind la menținerea unei culori puternice și strălucitoare.Îți poți face un tratament de nuanțare și acasă, numai din ingredinte naturale. Cafeaua este cel bun ingredient pentru brunete. Tot ce trebuie să faci este să-ți umezești părul cu o infuzie de cafea și să aștepți timp de 30 de minute, apoi să te clătești. Părul tău va beneficia de o infuzie de culoare, dar va fi în același timp fortifiat de la rădăcini, datorită conținutului de cofeină care stimulează foliculii de păr.Nu doar blondele trebuie să-și protejeze podoaba capilară de soare. Expunerea la razele UV poate face părul brunet să capete o nuanță oranj și un aspect uscat. Protecția ideală este un balsam leave in care protejează culoarea, dar care are și capacitatea de hidrata părul, prevenind deshidratarea și ruperea.Firele deteriorate sunt mult mai vizibile dacă ai o nuanță închisă. Iar aparatele de styling cu căldură sunt principalii "dușmani" ai părului sănătos. Evită folosirea excesivă a ondulatorului, a plăcii pentru întins părul sau chiar a foehnului. Alternează uscarea părului în mod natural cu uscarea cu foehnul, iar dacă folosești căldura pentru a te coafa, folosește un ser pentru protecție termică.