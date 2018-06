Cele mai bune trucuri pentru hidratarea intensă a părului

Ți se pare uneori că părul tău este uscat, are o textură aspră și este lipsit de strălucire? Câteva trucuri simple te vor ajuta să-l hidratezi intens astfel încât să devină imediat mătăsos și cu un aspect sănătos.

Lasă balsamul să acționeze mai mult timp

Una dintre greșelile frecvente pe care le facem atunci când ne spălăm pe cap este aceea de a nu lăsa balsamul să acționeze suficient timp. Dacă și tu ai obiceiul de a aplica balsamul și de a-l lăsa să acționeze timp de câteva secunde, atunci acesta este unul dintre motivele pentru care părul tău este uscat și lipsit de strălucire. Spală-te pe cap, aplică balsamul pe păr și lasă-l să acționeze cel puțin cinci minute sau cât timp te speli pe corp.





Folosește un ulei intens hidratant

Uleiurile naturale și cele din comerț, special concepute pentru hidratarea părului, formează o peliculă fină deasupra fiecărui fir de păr, care îmbracă și protejează părul, menținându-l hidratat. Dintre uleiurile naturale, cele mai eficiente pentru hidratarea părului sunt uleiul de avocado, de jojoba, cocos, argan etc. Le poți folosi sub forma tratamentelor intensive, aplicându-le pe părul umed sau uscat și lăsând să acționeze timp de cel puțin jumătate de oră. Dar dacă vrei rezultate imediate, aplică în palmă câteva picături de ulei, masează palmele apoi treci cu mâinile prin păr, insistând asupra vârfurilor. În acest fel părul tău va avea imediat un plus de strălucire și hidratare, iar vârfurile vor fi protejate.





Usucă-ți părul cu foehnul

Probabil nu te-ai fi așteptat la acest sfat. Dar atunci când părul tău pare uscat și aspru, este de preferat să-l usuci cu foehnul, la o temperatură mai joasă, decât să-l lași să se usuce în mod natural. Uscarea părului în mod natural face ca apa să stagneze mai mult pe suprafața firelor și în interiorul firelor degradate, provocând apoi efectul de păr aspru și lipsit de strălucire.Este același efect care usucă și pielea mâinilor în zilele reci, dacă te speli pe mâini și nu te ștergi sau nu te usuci. Folosește foehnul la o setare de temperatură mai mică, iar când părul este aproape uscat, folosește funcția de aer rece a foehnului, care va închide cuticulele firelor și îți va face părul mai strălucitor.





Folosește balsamul pe post de mască

Deși este esențial să ai o mască pentru păr pe care să o folosești de două ori pe săptămână, atunci când ai rămas fără și simți că părul tău are nevoie de un tratament hidratant intensiv, poți folosi balamul tău obișnuit. Spălă-te pe cap, tamponează părul cu un prosop și apoi aplică o cantitate generoasă de balsam pe lungimea părului, nu și la rădăcini. Înfășoară părul cu o folie alimentară și apoi cu un prosop. Lasă balsamul pe păr timp de cel puțin jumătate de oră, apoi clătește-te. Vei observa imediat rezultatele.





Aplică un balsam leave in

Pentru a reduce efectul de păr uscat și aspru între două spălări, apelează la un produs de hidratare fără clătire. Balsamul leave in te poate salva în astfel de situații. Iar pentru o hidratare intensivă, încearcă un truc simplu. Umezește foarte puțin părul, aplică puțin balsam leave in în palme și distribuie pe toată lungimea părului, apoi fă-ți un coc strâns la spate. Lasă părul strâns în coc timp de jumătate de oră. Când îți vei desprinde părul, vei observa o schimbare radicală: părul tău va fi mătăsos și strălucitor.