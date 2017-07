6 sfaturi despre îngrijirea părului care nu funcţionează

Cu cât te speli mai des pe păr cu atât se îngraşă mai repede! De câte ori nu ai auzit acest lucru? Se pare că este unul dintre cele 6 mituri despre îngrijirea părului.

1. Uscarea naturală a părului e mai sănătoasă decât folosirea foehnului

2. Părul se obişnuieşte cu un şampon şi trebuie schimbat

3. Un scalp uscat este factorul principal pentru apariţia mătreţii

4. Vârfurile despicate se pot trata cu serumuri

5. Periatul frecvent al părului îl face mai sănătos

6. Cu cât te speli mai des pe păr cu atât se îngraşă mai repede

Eşti mereu preocupată de aspectul părului tău şi îţi rezervi din când în când timp pentru a-l îngriji în mod corespunzător. Cunoşti trucurile care te ajută să ai un păr mai frumos şi strălucitor, însă unele dintre ele ai constatat că nu dau niciun rezultat. Poate te gândeşti că nu eşti suficient de organizată şi nu îi acorzi mai multă atenţie părului tău, însă se pare că specialiştii de la BrightSide au identificat că multe reguli pe care le respectăm nu ne ajută cu absolut nimic. Iată câteva sfaturi despre îngrijirea părului care nu funcţionează:Chiar dacă ai crezut până acum că acest lucru este adevărat, se pare că nu este deloc relevant şi că nu este greşit să usuci părul cu foehnul atât vreme cât nu foloseşti o temperatură foarte mare. Dacă ai părul scurt, totul este foarte simplu şi nu ai nevoie de foehn. În schimb, este recomandat să foloseşti foehnul pentru a usca părul lung, deoarece altfel se pare că moleculele de apă care pătrund în structura părului îndepărtează cheratina, lăsând părul uscat şi fragil.Se pare că nu are nicio importanţă dacă schimbi sau nu şamponul, deoarece nu are niciun impact negativ asupra sebumului produs şi nici asupra rapidităţii cu care creşte. Este alegerea ta să foloseşti acelaşi şampon care ai constatat că îţi face bine sau să schimbi de mai multe ori mărcile de şampon.Din contră, măreaţa apare la persoanele care au părul gras.Astfel că dacă ai această problemă este recomandat să nu mai foloseşti uleiuri pentru păr şi să consulţi un dermatolog care îţi poate oferi mai multe sfaturi despre produsele care sunt potrivite în situaţia ta.Le poţi hidrata astfel încât nu vor fi atât de vizibile o perioadă. Tunderea vârfurilor cu regularitate este cea mai bună soluţie pentru a împiedica aspectul inestetic care apare la oricine.Se pare că nici acest sfat nu prea funcţionează, deoarece în cazul în care ai părul mai gras tocmai acest obicei va conferi părului acel aspect uleios şi murdar. Perierea părului doar atunci când este nevoie este suficientă, deoarece masează scalpul şi activează circulaţia sângelui, iar în acelaşi timp va ajuta la distribuirea sebumului pe toate lungimea părului, conferind strălucire. Însă, nu îţi doreşti să faci frecvent acest lucru, deoarece părul va deveni repede mai uleios şi murdar.Mulţi specialişti au ajuns la concluzia că nu prea are importanţă cât de des te speli pe păr, deoarece producţia sebumului are legătură cu moştenirea ta genetică. Astfel că, cel mai bun lucru pe care-l poţi face este să foloseşti produsele de îngrijire potrivite care au rolul de a controla producţia de sebum, astfel ca părul tău să nu se îngraşe foarte repede şi să arate murdar.