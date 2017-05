40 de tunsori şi coafuri pentru părul scurt

Dacă te-ai plictisit de părul lung şi vrei să te tunzi, cu siguranţă ai nevoie de inspiraţie. Descoperă câteva stiluri în tendinţe pe care să le încerci

Cărarea pe o parte

Volum în partea din faţă

Coafuri cu eşarfă

Jumătate prins, jumătate liber

Decizia de a-ţi tăia părul şi de a îmbrăţişa o tunsoare scurtă poate fi destul de dificilă. Nu sunt multe femeile care au curajul de a trece brusc de la părul lung la unul scurt. Principala teamă este aceea că vei regreta decizia la scurt timp, dar deja este prea târziu şi nu mai ai cum să dai înapoi. Un alt motiv de îngrijorare este acela că nu te vei mai putea coafa.Pentru a trece peste aceste motive care te împiedică să încerci tunsoarea scurtă la care visezi, trebuie să cunoşti avantajele părului scurt şi, mai ales, să treci peste concepţia greşită că părul scurt nu poate fi coafat. De fapt, părul scurt este mult mai uşor de coafat decât cel lung, durează mult mai puţin să obţii un look impecabil şi este simplu de întreţinut. Iată câteva idei de tunsori şi coafuri pentru părul scurt pe care să le încerci:O cărare laterală extremă, adică foarte apropiată de ureche, este un stil care se potriveşte oricui, indiferent de lungimea sau textura părului. Este o coafură "de urgenţă", la care poţi apela de fiecare dată când eşti grăbită şi nu ştii cum să-ţi aranjezi părul. Îţi oferă mult volum şi maschează părul îngrăşat între două spălări.Foloseşte-te de textura părului creţ sau ondulat pentru a crea volum în zona frontală.Alege să te tunzi scurt în rest, păstrând un plus de lungime în partea din faţă. Vei avea în acest fel "material de lucru" pentru coafurile tale, fie că le preferi pe cele feminine, pe cele sexy sau pe cele rebele. Îţi va fi mult mai uşor să aranjezi câteva şuviţe decât să-ţi coafezi tot părul, de aceea este o variantă excelentă pentru femeile foarte ocupate, care nu vor să petreacă prea mult timp în faţa oglinzii.O metodă foarte simplă de a te coafa atunci când ai părul scurt este folosirea unei eşarfe. Se potriveşte în special dacă ai o tunsoare cu breton, iar tot ce trebuie să faci este să-ţi legi eşarfa pe cap. Lasă-ţi bretonul liber şi optează pentru o eşarfă subţire, uşor de manevrat. Este o coafură excelentă pentru vară, protejându-te de razele fierbinţi ale soarelui. De asemenea, se va potrivi de minune cu ţinutele tale din vacanţă.Te-ai tuns bob şi crezi că nu există nicio coafură pe care să o poţi face pe această lungime de păr? Încearcă un stil în tendinţe pentru acest an, care poate fi pus în practică şi pe un păr mai scurt. Prinde părul din partea de sus a capului într-o coadă şi lasă restul părului liber. Secretul acestei coafuri este părul cu un aspect răvăşit, neglijent. Nu îl netezi atunci când prinzi coada.